تقديم طلبات القبول الموحد لتكميلية "التوجيهي" منتصف الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري-  قال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، إن البدء بتقديم طلبات مرحلة البكالوريس للناجحين في نتائج الامتحان التكميلي لشهادة الدراسة الثانوية العامة، تبدأ منتصف الأسبوع المقبل.اضافة اعلان


وأوضح الخطيب، أن وحدة القبول الموحد تعمل حاليا على تحديث بيانات الموقع الخاص بها استعدادا لبدء استقبال طلبات القبول الموحد لمرحلتي الدبلوم المتوسط والبكالوريوس.

وأكد أنه سيتم الإعلان عن موعد تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية فور صدور نتائج تكميلة الثانوية العامة والمقررة مساء الخميس.

يذكر أن تقديم طلبات مرحلتي البكالوريس والدبلوم المتوسط يكون "إلكترونيا" من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، كما أن دفع رسوم الطلب من خلال خدمة الدفع الإلكتروني "إي فواتيركم".

وزارة التربية والتعليم قالت إن إعلان نتائج التويجيه سيكون عند الساعة الخامسة مساءً، وذلك عبر الرابط الإلكتروني (https://tawjihi.jo).
 
 


