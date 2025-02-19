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تقديم موعد سباق باها الأردن في العقبة

صورة جوية لمدينة العقبة
العقبة
الأربعاء، 19-02-2025 03:48 م

الوكيل الإخباري-   اعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن تقديم موعد سباق باها الأردن ليقام خلال الفترة من 10 إلى 12 نيسان المقبل، بدلا من تشرين الثاني المقبل.

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وأشارت الأردنية لرياضة السيارات إلى أن السباقات ستعاود الظهور للواجهة العالمية من خلال سباق باها الأردن - الجولة الثانية من بطولة كأس العالم والشرق الأوسط للكروس كاونتري "فيا – باها"، وباها الأردن - الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز - فيم – باها"، وباها الأردن المحلي، حيث تم تقديم موعد الحدث هذا العام ليقام في نيسان .
وسيقام ضمن منافسات باها الأردن للمرة الثانية "رالي وادي القمر للملاحة".

 
gnews

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