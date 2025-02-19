تقديم موعد سباق باها الأردن في العقبة

الوكيل الإخباري- اعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن تقديم موعد سباق باها الأردن ليقام خلال الفترة من 10 إلى 12 نيسان المقبل، بدلا من تشرين الثاني المقبل.

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