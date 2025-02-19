تقديم موعد سباق باها الأردن في العقبة

وأشارت الأردنية لرياضة السيارات إلى أن السباقات ستعاود الظهور للواجهة العالمية من خلال سباق باها الأردن - الجولة الثانية من بطولة كأس العالم والشرق الأوسط للكروس كاونتري "فيا – باها"، وباها الأردن - الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز - فيم – باها"، وباها الأردن المحلي، حيث تم تقديم موعد الحدث هذا العام ليقام في نيسان .
وسيقام ضمن منافسات باها الأردن للمرة الثانية "رالي وادي القمر للملاحة".
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