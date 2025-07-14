تقرير "المتسوق الخفي" على طاولة تربية المزار الجنوبي .. وخطة إجرائية قيد التنفيذ

وخلال الاجتماع، أكد مدير التربية، الدكتور علي الفقرا، أهمية التعامل الجاد والمسؤول مع هذه التقارير، بوصفها أداة تقييم محايدة تسهم في تشخيص الواقع بدقة، وتدعم عملية التطوير والتحسين.
ووجّه الفقرا بوضع خطة إجرائية تستند إلى البيانات الواردة في تقارير "المتسوق الخفي"، وتتضمن إجراءات عملية لمعالجة الملاحظات، وتحسين جودة الخدمات التعليمية والإدارية المقدمة، بما ينسجم مع التطلعات الوطنية نحو التميز المؤسسي والارتقاء بالأداء العام.
وحضر الاجتماع مدير الشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة اعتماد الجعافرة، ومدير الشؤون التعليمية، الدكتور عيسى الطراونة، ورئيس قسم الرقابة، أسامة الطراونة، وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية.
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