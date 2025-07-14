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تقرير "المتسوق الخفي" على طاولة تربية المزار الجنوبي .. وخطة إجرائية قيد التنفيذ

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الإثنين، 14-07-2025 11:51 م
الوكيل الإخباري- ناقشت مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي، اليوم الإثنين، تقارير "المتسوق الخفي" الخاصة بأداء مؤسسات الدولة الرسمية، والوقوف على ما تضمنته من ملاحظات ومؤشرات تتعلق بأداء المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية.اضافة اعلان


وخلال الاجتماع، أكد مدير التربية، الدكتور علي الفقرا، أهمية التعامل الجاد والمسؤول مع هذه التقارير، بوصفها أداة تقييم محايدة تسهم في تشخيص الواقع بدقة، وتدعم عملية التطوير والتحسين.

ووجّه الفقرا بوضع خطة إجرائية تستند إلى البيانات الواردة في تقارير "المتسوق الخفي"، وتتضمن إجراءات عملية لمعالجة الملاحظات، وتحسين جودة الخدمات التعليمية والإدارية المقدمة، بما ينسجم مع التطلعات الوطنية نحو التميز المؤسسي والارتقاء بالأداء العام.

وحضر الاجتماع مدير الشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة اعتماد الجعافرة، ومدير الشؤون التعليمية، الدكتور عيسى الطراونة، ورئيس قسم الرقابة، أسامة الطراونة، وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية.
 
 
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