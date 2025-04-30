تقرير حكومي: إنشاء 7 مدارس وتدريب أكثر من 12 ألف معلم في الربع الأول من 2025

الوكيل الإخباري- أظهر تقرير منجزات الربع الأول للعام 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، المتعلق بقطاع التعليم إنشاء (7) مدارس جديدة والانتهاء من (13) مشروع، وإضافة (54) غرفة صفية لمدارس قائمة موزعة على مختلف الأقاليم وذلك وفق الاحتياجات والأولويات الفعلية، بالإضافة إلى 25 مدرسة قيد الإنشاء.



وبين التقرير تدريب 11,307 معلما ومعلمة، وتدريب 1000 مشرفا ومشرفة؛ تلقوا تدريبا وجاهيا أثناء الخدمة من مختلف الرتب التعليمية، وتدريب 10,050 موظفا وموظفة من خلال المنصة الإلكترونية للتدريب.

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وبحسب بيانات التقرير، جرى صيانة (295) مدرسة وفق معايير الصيانة المعتمدة.

وأشار التقرير إلى استمرار (3) مبادرات تعليمية فعالة.