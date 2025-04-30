تقرير حكومي: إنشاء 7 مدارس وتدريب أكثر من 12 ألف معلم في الربع الأول من 2025

وبين التقرير تدريب 11,307 معلما ومعلمة، وتدريب 1000 مشرفا ومشرفة؛ تلقوا تدريبا وجاهيا أثناء الخدمة من مختلف الرتب التعليمية، وتدريب 10,050 موظفا وموظفة من خلال المنصة الإلكترونية للتدريب.
وبحسب بيانات التقرير، جرى صيانة (295) مدرسة وفق معايير الصيانة المعتمدة.
وأشار التقرير إلى استمرار (3) مبادرات تعليمية فعالة.
وأكد التقرير إقرار الدليل الإجرائي لمبادرة لمدرستي أنتمي" والذي يتضمن خطة المبادرة بالإضافة إلى المعايير والمؤشرات الخاصة بتنفيذها والتعميم على جميع مدارس مديريات التربية والتعليم للعمل بما جاء فيه وتطبيق محتواه.
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