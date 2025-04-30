الأربعاء 2025-04-30 12:38 م
 

تقرير حكومي: إنشاء 7 مدارس وتدريب أكثر من 12 ألف معلم في الربع الأول من 2025

طلبة مدارس - ارشيفية
طلبة مدارس
 
الأربعاء، 30-04-2025 11:34 ص

الوكيل الإخباري-    أظهر تقرير منجزات الربع الأول للعام 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، المتعلق بقطاع التعليم إنشاء (7) مدارس جديدة والانتهاء من (13) مشروع، وإضافة (54) غرفة صفية لمدارس قائمة موزعة على مختلف الأقاليم وذلك وفق الاحتياجات والأولويات الفعلية، بالإضافة إلى 25 مدرسة قيد الإنشاء.

وبين التقرير   تدريب 11,307 معلما ومعلمة، وتدريب 1000 مشرفا ومشرفة؛ تلقوا تدريبا وجاهيا أثناء الخدمة من مختلف الرتب التعليمية، وتدريب 10,050 موظفا وموظفة من خلال المنصة الإلكترونية للتدريب.

اضافة اعلان


وبحسب بيانات التقرير، جرى صيانة (295) مدرسة وفق معايير الصيانة المعتمدة.
وأشار التقرير إلى استمرار (3) مبادرات تعليمية فعالة.


وأكد التقرير إقرار الدليل الإجرائي لمبادرة لمدرستي أنتمي" والذي يتضمن خطة المبادرة بالإضافة إلى المعايير والمؤشرات الخاصة بتنفيذها والتعميم على جميع مدارس مديريات التربية والتعليم للعمل بما جاء فيه وتطبيق محتواه.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية افتتاح معرض للوسائل التعليمية بتربية بني عبيد

تعبيرية

أخبار محلية الأردن يعزّز مكانته السياحية عبر 25 خط طيران منخفض التكاليف

الأمن العام وجامعة اليرموك يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن والسلم المجتمعي

أخبار محلية الأمن العام وجامعة اليرموك يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن والسلم المجتمعي

ا

فلسطين الأونروا: لم يعد لدينا ما نوزعه في غزة

الفنان الأردني حمدي المناصير

فن ومشاهير الفنان حمدي المناصير يحتفل بعيد العمال بأغنية "يا عمال الهمة"

ثيء

فيديو منوع أم أثارت الجدل بسبب أسلوبها غير التقليدي في تعليم ابنها السباحة

شبكة كهربائية

أخبار محلية "الكهرباء الوطنية" تعالج عطلا كهربائيا خلال 20 دقيقة

يؤ

فيديو منوع متداول من الهند : مباراة تتوقف واللاعبين يهربون بعد هجوم سرب من النحل



 
 





الأكثر مشاهدة