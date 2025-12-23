تقرير ديوان المحاسبة: صرف مكافآت لعدد من موظفي "الأوقاف" تجاوزت 100% من الراتب الإجمالي

ووفق التقرير الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، فإنه جرى صرف مكافآت وحوافز لعدد من موظفي الوزارة تجاوزت 100% من الراتب الإجمالي، مخالفة لأحكام المادة (29/أ) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته، إضافة إلى صرف مكافآت وبدل لجان لموظفي وحدة الرقابة الداخلية خلال عامي 2021 و2022 خلافًا لقرار مجلس الوزراء رقم (8861).
وبيّن التقرير أنه تم كذلك تشكيل لجنة المكافآت والحوافز من ستة موظفين بدلًا من ثلاثة، خلافًا لأحكام المادة (5/أ) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية لسنة 2017، ما ترتب عليه صرف مكافآت زائدة عن المستحق، وذلك وفق ما ورد في كتاب الديوان رقم (1918/3/24/12) بتاريخ 2024/2/4.
وأوصى ديوان المحاسبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب المخالفات واسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق حسب الأصول، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء وجّه بتصويب الملاحظات بموجب كتاب رسمي، حيث ردّت الوزارة بكتب لاحقة، وتم تصويب عدد من البنود، فيما لا يزال الموضوع قيد المتابعة وفق ما ورد في التقرير السنوي الثالث والسبعين لعام 2024.
-
أخبار متعلقة
-
تقرير ديوان المحاسبة يضع جامعة اليرموك تحت المجهر
-
صرف نفقات دون موافقات أصولية في وزارة الأشغال العامة والإسكان
-
توضيح حكومي حول قرار إيقاف إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 سنة
-
مخالفات محاسبية وإجرائية في دائرة تنمية أموال الأوقاف
-
قرار هام من التعليم العالي حول تأجيل دفع الرسوم لطلبة المنح والقروض
-
ديوان المحاسبة : إنشاء مبنى حكومي بـ 256 ألف دينار بلا طريق ينفذ إليه
-
العيسوي: مسارات التحديث تمضي برؤية ملكية ثابتة
-
الملك يؤكد دعم الأردن لجهود لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته