تقرير ديوان المحاسبة: صرف مكافآت لعدد من موظفي "الأوقاف" تجاوزت 100% من الراتب الإجمالي

الوكيل الإخباري- كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 عن جملة من الملاحظات المالية والإدارية على حسابات وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وذلك بعد تدقيق حسابات الوزارة للأعوام 2020–2022، حيث رصد التقرير مخالفات تتعلق بصرف المكافآت والحوافز وبدل اللجان لبعض الموظفين خلافًا للتشريعات والقرارات النافذة.

ووفق التقرير الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، فإنه جرى صرف مكافآت وحوافز لعدد من موظفي الوزارة تجاوزت 100% من الراتب الإجمالي، مخالفة لأحكام المادة (29/أ) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته، إضافة إلى صرف مكافآت وبدل لجان لموظفي وحدة الرقابة الداخلية خلال عامي 2021 و2022 خلافًا لقرار مجلس الوزراء رقم (8861).



وبيّن التقرير أنه تم كذلك تشكيل لجنة المكافآت والحوافز من ستة موظفين بدلًا من ثلاثة، خلافًا لأحكام المادة (5/أ) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية لسنة 2017، ما ترتب عليه صرف مكافآت زائدة عن المستحق، وذلك وفق ما ورد في كتاب الديوان رقم (1918/3/24/12) بتاريخ 2024/2/4.



وأوصى ديوان المحاسبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب المخالفات واسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق حسب الأصول، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء وجّه بتصويب الملاحظات بموجب كتاب رسمي، حيث ردّت الوزارة بكتب لاحقة، وتم تصويب عدد من البنود، فيما لا يزال الموضوع قيد المتابعة وفق ما ورد في التقرير السنوي الثالث والسبعين لعام 2024.



