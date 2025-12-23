الثلاثاء 2025-12-23 05:56 م

تقرير ديوان المحاسبة يضع جامعة اليرموك تحت المجهر

الثلاثاء، 23-12-2025 05:48 م
الوكيل الإخباري-   كشف تقرير صادر عن ديوان المحاسبة، ضمن تدقيقه على قيود وسجلات جامعة اليرموك لعام 2022، عن جملة من المخالفات المالية والإدارية في حساب النفقات، شملت استرداد مبالغ، وصرف مكافآت، وتحميل نفقات، وإجراءات شراء وتحصيل.اضافة اعلان


وبيّن التقرير عدم قيام الجامعة باسترداد مبالغ صُرفت لأعضاء من الهيئة التدريسية خلال إجازات التفرغ العلمي، رغم عدم التزامهم بتقديم تقارير بحثية أو بحوث علمية تم إعدادها خلال الإجازات، خلافًا لأحكام المادة (25/ج) من نظام الهيئة التدريسية رقم (117) لسنة 2003 وتعديلاته.

وأشار التقرير إلى أن مجموع الذمم المدينة المستحقة لجامعة اليرموك بلغ 2,441,303 دينارًا حتى تاريخ 31/12/2022، منها ذمم يعود تاريخها لأكثر من عشرة أعوام، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها.

كما رصد التقرير صرف مكافآت مالية لأحد أعضاء هيئة التدريس بعد بيع المرابحة المخصصة له، وبموجب كتاب صادر عن نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، خلافًا لأحكام المادة (7) من الملحق رقم (5) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022.

وأظهر التقرير تحميل نفقات على الجامعة رغم مرور أكثر من خمس سنوات على نشوئها، خلافًا لأحكام المادة (34) من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم (34) لسنة 1987 وتعديلاته، إضافة إلى عدم تحصيل الذمم المستحقة على المستأجرين في المجمع الاستثماري والكشاك.

كما أشار التقرير إلى وجود أوامر صرف طارئة خُصصت لحاجة الجامعة الأكاديمية، إلا أنه تم إنفاقها على مستودعات الجامعة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، خلافًا لأحكام المادة (18/ب) من الملحق رقم (2) من تعليمات الرقابة على المستودعات الملحقة بنظام المشتريات الحكومية لسنة 2022.

وبحسب التقرير، أوصى ديوان المحاسبة بضرورة حصر واسترداد المبالغ، وتفعيل إجراءات التحصيل، والالتزام بتطبيق أنظمة الانتقال والسفر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب المخالفات وفق الأصول.


