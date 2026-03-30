تقرير يكشف أرقاماً لافتة حول الحوادث المرتبطة بالكحول

الوكيل الإخباري- كشف التقرير السنوي للحوادث المرورية لعام 2025 أن عدد الحوادث المرورية التي اشترك بها سائقون أثناء تناول المشروبات الكحولية أو تجاوز نسبة الكحول في الدم الحد المسموح به بلغ 683 حادثاً، توزعت إلى 646 حادث صدم و20 حادث دهس و17 حادث تدهور خلال العام.





وأظهر التقرير، أن هذه الحوادث أسفرت عن 62 إصابة بشرية و3 حالات وفاة، توزعت الإصابات إلى 39 بسيطة و19 إصابة متوسطة و4 إصابات بليغة.



وبيّن التحليل الإحصائي الوارد في التقرير أن الإصابات البسيطة شكّلت 60% من إجمالي الإصابات الناتجة عن هذه الحوادث، تلتها الإصابات المتوسطة بنسبة 29.2%، ثم الإصابات البليغة بنسبة 6.2%، فيما بلغت نسبة الوفيات 4.6% من مجموع الإصابات.



كما أظهر التحليل أن حوادث الصدم استحوذت على 61.5% من إجمالي الإصابات البشرية المرتبطة بالكحول، تلتها حوادث الدهس بنسبة 35.4%، في حين جاءت حوادث التدهور بنسبة 3.1%.



وفيما يتعلق بالتوزيع العمري للسائقين المتسببين بهذه الحوادث، أظهرت البيانات أن الفئات الشابة سجلت النسب الأعلى، حيث بلغ عدد الحوادث 99 حادثاً للفئة العمرية 27–29 عاماً، و91 حادثاً للفئة 30–32 عاماً، و90 حادثاً للفئة 24–26 عاماً، و67 حادثاً للفئة 21–23 عاماً، و30 حادثاً للفئة 18–20 عاماً.



وبيّن التحليل الإحصائي أن 41% من السائقين المتورطين في الحوادث المرتبطة بالكحول كانوا ضمن الفئة العمرية 24–32 عاماً، مما يشير إلى تمركز هذه الحوادث في الفئات الشابة.



وأظهر التقرير أن 89.8% من السائقين المتورطين في هذه الحوادث ارتكبوا أخطاء مرورية، مقابل 70 حالة فقط لم يرتكب فيها السائقون أخطاء، فيما تصدّرت مخالفات المسارب قائمة الأخطاء بنسبة 51.1% وبواقع 313 حالة، تلتها عدم أخذ الاحتياطات اللازمة بنسبة 19.1% (117 حالة)، وعدم ترك مسافة أمان كافية بنسبة 9.8% (60 حالة)، ومخالفات الأولويات بنسبة 6.4% (39 حالة).



وتضمنت المخالفات أيضاً: الرجوع للخلف بصورة تعيق حركة السير بنسبة 3.6% (22 حالة)، ومخالفات السرعة بنسبة 3.3% (20 حالة)، فيما توزعت باقي الأخطاء بنسب أقل شملت التعامل الخاطئ مع المنحنيات بنسبة 2.0%، والمسير بعكس الاتجاه بنسبة 1.1%، ومخالفة الإشارة الضوئية بنسبة 1.0%، إضافة إلى مخالفات أخرى بنسب تقل عن 1%.



وبيّنت البيانات أن الحوادث المرتبطة بالكحول تتركز بشكل واضح في الفترات المسائية والليلية، حيث سجلت الفترة من 18:00 حتى 23:59 العدد الأعلى بواقع 304 حوادث وبنسبة 44.5% من إجمالي الحوادث، تلتها الفترة من 00:00 حتى 05:59 بواقع 282 حادثاً وبنسبة 41.3%، فيما سجلت الفترة من 12:00 حتى 17:59 58 حادثاً بنسبة 8.5%، وجاءت الفترة من 06:00 حتى 11:59 في المرتبة الأخيرة بواقع 39 حادثاً بنسبة 5.7%، مما يشير إلى أن غالبية هذه الحوادث تقع خلال ساعات المساء وما بعد منتصف الليل.



وعلى صعيد التوزيع الشهري، أظهر التقرير أن شهر تشرين الأول سجل أعلى نسبة من الحوادث المرتبطة بالكحول بواقع 74 حادثاً وبنسبة 10.8% من إجمالي الحوادث، تلاه شهر حزيران بـ66 حادثاً (9.7%)، ثم أيار وكانون الثاني بواقع 65 حادثاً لكل منهما (9.5%)، وتموز بـ64 حادثاً (9.4%)، ونيسان بـ59 حادثاً (8.6%)، وآب بـ58 حادثاً (8.5%)، وأيلول بـ53 حادثاً (7.8%)، وشباط بـ52 حادثاً (7.6%)، وكانون الأول بـ51 حادثاً (7.5%)، فيما سجل شهر آذار أدنى عدد بواقع 19 حادثاً وبنسبة 2.8%.



وفي التوزيع الجغرافي، سجلت محافظة العاصمة عمّان أعلى عدد من الحوادث المرتبطة بالكحول بواقع 411 حادثاً وبنسبة 60.2% من إجمالي الحوادث، تلتها إربد بـ79 حادثاً (11.6%)، والبلقاء بـ51 حادثاً (7.5%)، والزرقاء بـ50 حادثاً (7.3%)، والكرك بـ35 حادثاً (5.1%)، فيما توزعت بقية الحوادث على المحافظات الأخرى بأعداد أقل، من بينها العقبة بـ20 حادثاً (2.9%)، ومأدبا وعجلون بـ10 حوادث لكل منهما (1.5%)، وجرش بـ8 حوادث (1.2%)، والمفرق بـ6 حوادث (0.9%)، ومعان بحادثين (0.3%)، والطفيلة بحادث واحد (0.1%).



كما أظهر التقرير أن الطرق ذات حد السرعة 60 كم/س سجّلت أعلى نسبة من الحوادث المرتبطة بالكحول بواقع 238 حادثاً وبنسبة 34.8% من إجمالي الحوادث، تلتها الطرق ذات حد السرعة 40 كم/س بـ221 حادثاً (32.4%)، ثم الطرق ذات حد السرعة 50 كم/س بـ147 حادثاً (21.5%).



فيما توزعت الحوادث على السرعات الأعلى بنسب أقل، حيث سجلت الطرق ذات حد السرعة 80 كم/س 36 حادثاً (5.3%)، و70 كم/س 14 حادثاً (2.0%)، و100 كم/س 12 حادثاً (1.8%)، وأقل من 40 كم/س 10 حوادث (1.5%)، و90 كم/س 3 حوادث (0.4%)، و110 كم/س حادثين (0.3%)، مما يشير إلى أن غالبية هذه الحوادث تقع على الطرق داخل المدن.



وفيما يتعلق بدرجة الإضاءة، بيّنت البيانات أن 448 حادثاً وبنسبة 65.6% من الحوادث المرتبطة بالكحول وقعت خلال الليل مع وجود إضاءة كافية، مقابل 149 حادثاً (21.8%) خلال النهار، و62 حادثاً (9.1%) خلال الليل بإضاءة غير كافية، و11 حادثاً (1.6%) في ظروف الظلام، إضافة إلى 8 حوادث (1.2%) خلال الشروق و5 حوادث (0.7%) خلال الغروب، مما يؤكد أن القيادة الليلية تمثل البيئة الأكثر ارتباطاً بهذا النوع من الحوادث.





