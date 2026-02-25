تكثيف الرقابة على أسواق عجلون

الوكيل الإخباري- كثفت الجهات الرسمية والرقابية في عجلون حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية مع حلول شهر رمضان المبارك، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى ضمان السلامة الغذائية وحماية المستهلك، تزامناً مع ارتفاع الطلب على السلع والمواد التموينية.

وأكد محافظ عجلون نايف الهدايات التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالرقابة على الغذاء لتكثيف الجولات الميدانية على الأسواق والمستودعات للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير التخزين السليم، وضبط أي مخالفات تتعلق بصلاحية المواد الغذائية أو أساليب عرضها.



وقال إن صحة المواطن وسلامته في مقدمة الأولويات وهذا يستوجب عدم التهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين، مشيرا إلى أن فرق الرقابة تتابع يوميا أسعار السلع الأساسية ومدى توفرها إلى جانب استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري بما يعزز الثقة بالأسواق المحلية خلال الشهر الفضيل.



من جهته، قال متصرف لواء كفرنجة بكر الكعابنة إن الأجهزة التنفيذية في اللواء بالتعاون مع البلدية والجهات المختصة تنفذ جولات رقابية مكثفة على المخابز ومحال الحلويات والألبان والملاحم ونتافات الدواجن للتأكد من الالتزام بالشروط الصحية والبيئية.



وأضاف أن الرقابة تشمل متابعة الباعة المتجولين والبسطات وتنظيمها بما يضمن السلامة العامة وانسيابية الحركة دون الإضرار بمصالح المواطنين، مبينا القيام بجولة تفتيشية مباشرة شملت 22 محلا تجاريا ضمن نطاق اللواء لضمان الالتزام بالأسعار ومعايير السلامة العامة.



بدوره، قال رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى، المهندس محمد البشابشة، إن البلدية أعدّت خطة عمل خاصة بشهر رمضان لتكثيف الرقابة على الأسواق والمواد الرمضانية والعصائر والمستودعات التي تخزنها، نظراً لزيادة الإقبال عليها خلال الشهر المبارك.



وأوضح أن كوادر مديرية الشؤون الصحية والبيئية تنفذ جولات على مدار الساعة لرصد أي اختلالات أو مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.



وبيّن أن البلدية تتابع آليات التخلص من مخلفات المخابز والملاحم ومحال بيع الحلويات والألبان بطرق سليمة تمنع حدوث مكاره صحية، إضافة إلى إزالة المعيقات عن الطرق للحفاظ على المظهر الحضاري وتنظيم الحركة داخل المدينة.



وقال الناطق الإعلامي باسم بلدية الجنيد إيهاب المومني إن البلدية وضعت خطة رقابية خاصة بشهر رمضان المبارك تركز على تكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية خصوصاً تلك التي تشهد إقبالاً متزايداً على المواد الغذائية والحلويات والعصائر.