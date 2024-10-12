تكريم أوائل الثانوية العامة في لواء الوسطية

جاء ذلك خلال رعايته حفل توزيع جائزة "نور الدين مهيدات" لأوائل الثانوية العامة في لواء الوسطية مساء أمس الجمعة، بحضور متصرف اللواء الدكتور زيد الهباهبة، ورئيس مجلس محافظة اربد خلدون بني هاني، ورئيس بلدية الوسطية عماد العزام.
وأشار إلى توجيهات جلالته المستمرة لاستثمار قدرات الشباب وطاقاتهم الإبداعية، وتنمية مواهبهم ليمضي الأردن قُدُماً في مسيرة البناء و الإبداع و الإنجاز.
وأكد المصري أهمية دور الشباب في مسيرة بناء الوطن ونهضته، داعيا إياهم إلى إطلاق العنان لطموحاتهم وتميّزهم، والحرص على خدمة المجتمع المحليّ.
بدوره، قال مدير مديرية التربية والتعليم للواءي الطبية والوسطية، الدكتور رعد خصاونة، إن هذه الجائزة تشكل دعما لمدارس اللواء، وإنها تعزز الأنشطة الثقافية والدينية لتبقى المدارس نبراسا للعلم والمعرفة.
وأضاف، وأن التفوق ليس نتيجة عابرة بل هو رحلة من الجد والاجتهاد والمثابرة والإصرار والعزيمة، وهو المفتاح الحقيقي للنجاح والتميز.
ومن جانبه، شكر الأستاذ نور الدين مهيدات، الطواقم الإدارية و الاكاديمية لمديرية التربية على جهودهم في توفير بيئة تعليمية جاذبة لطلبة الثانوية، مهنئا الطلبة المتفوقين وذويهم، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح في خدمة الوطن.
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