تكريم الطلبة الوافدين الأوائل خريجي مؤسسات التعليم العالي في الأردن

الوكيل الإخباري- أقامت الاثنين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون وبالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة حفلاً لتكريم الطلبة الوافدين (غير الأردنيين) الأوائل خريجي مؤسسات التعليم العالي في الأردن للدورة الثالثة 2023-2024 في فندق بريستول، وذلك بحضور الأمين العام للوزارة مأمون الدبعي، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ظافر الصرايرة، إضافةً إلى عدد من الملحقين والمستشارين الثقافيين في السفارات العربية في عمّان، ورؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، وعمداء الكليات الجامعية، وأعضاء لجنة استقطاب الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

اضافة اعلان



وخلال كلمته في الحفل قال مدير وحدة شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة فادي الروسان إن “اختيار الوزارة لعنوان (أنتم سفراء الأردن) جاء لما يحمله هذا العنوان في طياته من الكثير من الرسائل الإنسانية السامية عن خريجي مؤسسات التعليم العالي الأردنية الذين نعتبرهم بحق سفراء لنا في أوطانهم يحملون معهم العلم والفكر، إضافةً إلى ذكريات جميلة عاشوها في أردن العروبة والنخوة، وبين أهله النشامى ليكونوا بحق خير سفراء لنا”.