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تكريم الطلبة الوافدين الأوائل خريجي مؤسسات التعليم العالي في الأردن

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
الإثنين، 14-10-2024 08:51 م

الوكيل الإخباري-   أقامت الاثنين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون وبالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة حفلاً لتكريم الطلبة الوافدين (غير الأردنيين) الأوائل خريجي مؤسسات التعليم العالي في الأردن للدورة الثالثة 2023-2024 في فندق بريستول، وذلك بحضور الأمين العام للوزارة مأمون الدبعي، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ظافر الصرايرة، إضافةً إلى عدد من الملحقين والمستشارين الثقافيين في السفارات العربية في عمّان، ورؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، وعمداء الكليات الجامعية، وأعضاء لجنة استقطاب الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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وخلال كلمته في الحفل قال مدير وحدة شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة فادي الروسان إن “اختيار الوزارة لعنوان (أنتم سفراء الأردن) جاء لما يحمله هذا العنوان في طياته من الكثير من الرسائل الإنسانية السامية عن خريجي مؤسسات التعليم العالي الأردنية الذين نعتبرهم بحق سفراء لنا في أوطانهم يحملون معهم العلم والفكر، إضافةً إلى ذكريات جميلة عاشوها في أردن العروبة والنخوة، وبين أهله النشامى ليكونوا بحق خير سفراء لنا”.


كما أضاف بأن الوزارة ومن خلال وحدة شؤون الطلبة الوافدين تعمل جاهدةً من خلال التواصل مع الجامعات والكليات الأردنية إضافةً إلى التواصل مع أصحاب السعادة السفراء العرب والملحقين الثقافيين على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه أياً من أبنائنا وبناتنا الطلبة الدارسين حالياً في مختلف الجامعات والكليات الأردنية حتى يعود الطالب منهم مسلحاً بالعلم والمهارات التي يحتاجها سوق العمل.

 
gnews

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