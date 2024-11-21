تكريم الفائزين بأفضل بحث علمي وأفضل مبادرة مجتمعية

الوكيل الإخباري- نظم مجلس المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية احتفالا للإعلان عن نتائج الفائزين في أفضل بحث علمي وأفضل مبادرة مجتمعية، في مقر اتحاد الجامعات العربية في عمّان، بحضور الأمين العام للاتحاد الدكتور عمرو عزت سلامة.



وبحسب بيان الاتحاد اليوم الخميس، أكد سلامة أهمية تعميق ممارسات المسؤولية المجتمعية في الجامعات، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس لتعزيز هذا التوجه بين الأوساط التربوية.

اضافة اعلان



بدوره، ثمن رئيس المجلس الدكتور إبراهيم الشاعر الدور البارز لاتحاد الجامعات العربية في مأسسة هذا الاهتمام، مشيراً إلى الالتزام بتقديم المساهمات المجتمعية التي بدأت منذ أكثر من عقد من الزمن، والتي تخللها فعاليات ومؤتمرات عدة.



من جهته، قال مدير مجلس المسؤولية المجتمعية الدكتور يوسف عواد انه تم طرح مسابقتين في مجالات المسؤولية المجتمعية، تشمل الأولى أفضل بحث علمي والثانية أفضل مبادرة مجتمعية، وشهدت المسابقتان إقبالاً كبيراً، إذ تقدم 131 باحثاً بأعمالهم للمسابقة الأولى و89 مبادراً للمسابقة الثانية.



وفيما يتعلق بأفضل بحث علمي، حصل على المرتبة الأولى البحث المشترك "إطار عام للتخلص الآمن من مخلفات البناء والهدم: حالة مصر"، أما الجائزة الثانية فكانت للبحث المنفرد "تقدير العبء الاقتصادي غير المباشر لمرضى السرطان في الأردن"، في حين كانت الجائزة الثالثة للبحث "التأثيرات التآزرية والسامة للخلايا الناتجة عن الجمع بين انيروليسين وسموم الفاجينوليزين".



وفي مجال المبادرات المجتمعية، حصلت مبادرة "كرسي الأمل الأخضر" من جامعة المنصورة الجديدة على المركز الأول، بينما فازت مبادرة "مساعد الإبصار للكفيفين" بالمركز الثاني، ومبادرة "قروب الفزعة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة" بالمركز الثالث.