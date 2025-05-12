تكريم الفائزين بجائزة الضمان الاجتماعي للتميز في الصحة والسلامة المهنية 2023-2024

02:01 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/730729 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- رعى وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور خالد البكار حفل تكريم الفائزين بجائزة الضمان الاجتماعي للتميز في مجال الصحة والسلامة المهنية للدورة (2023-2024) الذي أقامته المؤسسة بحضور مديرها العام بالوكالة الدكتور جاد الله الخلايلة وأعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى ممثلي من القطاعات الاقتصادية والعمّالية والنقابية والإعلامية. اضافة اعلان





وفاز بالجائزة على فئة المنشآت: شركة توزيع الكهرباء (العقبة)، والشركة الأولى للتأمين (سوليدرتي)، وشركة الكسيح لتصنيع الأطعمة، وشركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية (كيمابكو)، وشركة جيا لصناعة الألبسة، أما الفائزين بالجائزة على فئة الأفراد: هبة محمد عبد الرحمن حسين بالمستوى الأول، ومؤمن مروان داود محسن بالمستوى الثاني.



كما فاز بالجائزة على فئة لجان السلامة من المنشآت المشاركة كل من: شركة توزيع الكهرباء (العقبة) بالمستوى الأول، وشركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية (كيمابكو) بالمستوى الثاني، والشركة الأولى للتأمين (سوليدرتي) وشركة الكسيح لتصنيع الأطعمة بالمستوى الثالث على التوالي، وأيضاً فاز بالجائزة على فئة مشرفي السلامة من المنشآت المشاركة كل من: شركة توزيع الكهرباء (العقبة) بالمستوى الأول، والشركة الأولى للتأمين (سوليدرتي) بالمستوى الثاني وشركة الكسيح لتصنيع الأطعمة بالمستوى الثالث.



وهنأ وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور خالد البكار المنشآت والأفراد ولجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية الفائزين بالجائزة، مُثمناً جهودهم المبذولة باتباع هذا النهج وتطوير أساليب الوقاية والسلامة في مواقع العمل وتعزيزها بصورة أفضل لتحقيق المزيد من الحماية للعامل، مثنياً على دور مؤسسة الضمان التي تشكّل صرح بوابة الحماية الاجتماعية لكل منضو تحت مظلتها من أفراد ومنشآت.



وأكد البكار إن هذا التكريم يعكس حرص مؤسسة الضمان الاجتماعي الحقيقي على الإسهام في توفير بيئة عمل آمنة وملائمة ومحفزة لمختلف شرائح العاملين في المُنشآت كافة، الذي من شأنه أن يُسهم في تحسين بنية السلامة المهنية العُمّالية، ويعزز الكفاءة الإنتاجية للعامل بما يصب في رفعِ إنتاجيته، ويدفع بعجلة النّمو الاقتصادي.



وبيّن البكار أن المؤسسة أخذت على عاتقها أن تبقى في سعيٍ مستمرٍ نحو كل ما يحقق مُتطلبات السلامة والصحة المهنية، والوقوف على أفضل المُمارسات والمعايير الدولية الفُضلى في هذا الجانب؛ لتعميق ثقافة البيئة العمّالية الآمنة بشكلٍ واقعيّ يجعل المؤمن عليه في مَأْمنٍ يلبي احتياجاته وتوقعاته.



بدوره بيّن مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي بالوكالة الدكتور جاد الله الخلايلة أن قطاع الحماية الاجتماعية في الأردن شهد تطوراً ملحوظاً خلال العقود الماضية؛ إذ كانت المملكة سباقة في تبني نهج متكامل يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وفق أفضل المُمارسات والمعايير الدولية المُستجيبة والملبية لمختلف احتياجات وأولويات الفئات الأكثر حاجة للحماية الاجتماعية في المجتمع، وكان آخرها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2033) التي جاءت تحت الرعاية الملكية السامية مطلع هذا الأسبوع.



وأكد الخلايلة إن تخصيص جوائز في الصحة والسلامة المهنية جاء بهدف تحفيز المنشآت والأفراد على بذل كلّ ما باستطاعتهم لتوفير بيئة عمل آمنة تتوفر فيها كلّ متطلبات الصحة والسلامة المهنية، فضلاً عن تعميق ثقافة العاملين في هذا الجانب، مهنئاً الفائزين بالجائزة على بذلوه من جهود للوصول إلى هذا التكريم المُستحق، مقدماً شكره للقائمين على إدارة ملف الجائزة وأعضاء لجان التحكيم على جهودهم وعملهم الدؤوب للوصول إلى النتائج النهائية واحتفالية اليوم.



وأشار إلى أن تأمين إصابات العمل يعد من أهم التأمينات المُطبقة في قانون الضمان الاجتماعي؛ لما له من تأثير مباشر على صحة المورد البشري وينعكس على عجلة الاقتصاد والإنتاج، فقد جاءتْ التوجيهات الملكية السامية للارتقاء بالواقع المهني لكلّ عامل على أرض مملكتنا وهو ما ينسجمُ ورؤية والمؤسسة ورسالتها وقيمها، وكذلك إيماناً من المؤسسة بالحفاظ على سلامة وصحة العامل سليماً مُعافى؛ هي مسؤولية وطنية تنهض بها كل الجهات ذات العلاقة.

