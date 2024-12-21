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تكريم الفائزين بمسابقة الأديب تيسير السبول في الطفيلة

تكريم الفائزين بمسابقة الأديب تيسير السبول
تكريم الفائزين بمسابقة الأديب تيسير السبول
السبت، 21-12-2024 06:01 م

الوكيل الإخباري-    نظمت مديرية ثقافة الطفيلة بالتعاون مع ملتقى الطفيلة الثقافي في قاعتها اليوم حفل تكريم للفائزين بمسابقة الأديب والشاعر الراحل تيسير السبول في دورتها الـ 22 للعام 2024، وذلك في مجالي القصة القصيرة والشعر، وبمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

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وأكد مدير مديرية ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير حرص وزارة الثقافة على دعم المواهب الأدبية وصقل مهارات الكتاب والشعراء، مشيرا إلى أهمية هذه المسابقة في إحياء ذكرى الشاعر الراحل تيسير السبول وتفعيل أنشطة الإبداع الأدبي في الطفيلة وإبراز المواهب الشعرية و الأدبية الشبابية.

 
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تكريم الفائزين بمسابقة الأديب تيسير السبول

أخبار محلية تكريم الفائزين بمسابقة الأديب تيسير السبول في الطفيلة



 




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