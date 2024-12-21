تكريم الفائزين بمسابقة الأديب تيسير السبول في الطفيلة

وأكد مدير مديرية ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير حرص وزارة الثقافة على دعم المواهب الأدبية وصقل مهارات الكتاب والشعراء، مشيرا إلى أهمية هذه المسابقة في إحياء ذكرى الشاعر الراحل تيسير السبول وتفعيل أنشطة الإبداع الأدبي في الطفيلة وإبراز المواهب الشعرية و الأدبية الشبابية.
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