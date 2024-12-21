تكريم الفائزين بمسابقة الأديب تيسير السبول في الطفيلة

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية ثقافة الطفيلة بالتعاون مع ملتقى الطفيلة الثقافي في قاعتها اليوم حفل تكريم للفائزين بمسابقة الأديب والشاعر الراحل تيسير السبول في دورتها الـ 22 للعام 2024، وذلك في مجالي القصة القصيرة والشعر، وبمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

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