الجمعة 2025-04-25 01:18 ص
 

تكريم الفائزين بمسابقة الحديث الشريف في لواء الكورة

جانب من التكريم
جانب من التكريم
 
الخميس، 24-04-2025 11:46 م

الوكيل الإخباري-    كرم مدير التربية والتعليم للواء الكورة سهل عبيدات، اليوم الخميس، الفائزين بفعاليات مسابقة الحديث الشريف السنوية التي تقيمها مدرسة بيت إيدس الثانوية الشاملة المختلطة تحت شعار "رسولنا قدوتنا".

اضافة اعلان


وتأتي فعاليات المسابقة، ضمن الخطة التطويرية في المدرسة وبالتعاون مع قسم النشاطات التربوية وقسم الإشراف التربوي والمدارس الحكومية، وانطلاقاً من مؤشرات المدرسة الفاعلة في الخطة التطويرية، وهي: مجال المدرسة والمجتمع المحلي و القيادة و الإدارة.


وأكد عبيدات، أهمية السنة النبوية التي تسهم في تعزيز محبة الرسول عليه الصلاة والسلام والاقتداء به، وهي تفسير للقران الكريم، مشيراً إلى أن هذه المسابقة تعد الركيزة الأساسية في بناء الطالب أكاديمياً ومعرفياً.


وأشاد بجهود قسم النشاطات التربوية وقسم الإشراف التربوي والمدرسة القائمة عليها في تنفيذ بنود الخطة التطويرية/ المدرسة والمجتمع المحلي، والمبادرات النوعية التي تستهدف دائماً رفع كفاءة الطالب وتعزيز الشراكة الفاعلة بين المشرفين والمعلمين والإدارات المدرسية.


وأعربت مديرة مدرسة بيت إيدس الثانوية الشاملة المختلطة كريمان مقدادي، عن سعادتها بإقامة هذه المسابقة السنوية في رحاب المدرسة، مؤكدةً أن هذه المسابقة تعكس حرص المديرية على دعم المدارس في تنفيذ جميع أنشطتها ورفع كفاءة المعلمين والمعلمات وتحسين مستوى الطلبة

 
gnews

أحدث الأخبار

علم روسيا

عربي ودولي الكرملين: بوتين يريد تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا

الدفاع المدني

أخبار محلية وفاة و 3 إصابات بحادث تصادم في إربد

غزة

فلسطين الاحتلال ينسف مباني سكنية برفح

ترامب

عربي ودولي بكين تنفي.. وترامب يؤكد عقد اجتماع مع الصين لبحث القضايا التجارية

ارشيفية

عربي ودولي تحطم طائرة تجريبية أمريكية في قاعدة عسكرية

ارشيفية

فلسطين 18 مستشفى بغزة خرج عن الخدمة كليا

جانب من التكريم

أخبار محلية تكريم الفائزين بمسابقة الحديث الشريف في لواء الكورة

علما إيران والولايات المتحدة

عربي ودولي المبعوث الأميركي ويتكوف سيلتقي الإيرانيين السبت في عُمان



 
 





الأكثر مشاهدة