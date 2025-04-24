تكريم الفائزين بمسابقة الحديث الشريف في لواء الكورة

الوكيل الإخباري- كرم مدير التربية والتعليم للواء الكورة سهل عبيدات، اليوم الخميس، الفائزين بفعاليات مسابقة الحديث الشريف السنوية التي تقيمها مدرسة بيت إيدس الثانوية الشاملة المختلطة تحت شعار "رسولنا قدوتنا".

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وتأتي فعاليات المسابقة، ضمن الخطة التطويرية في المدرسة وبالتعاون مع قسم النشاطات التربوية وقسم الإشراف التربوي والمدارس الحكومية، وانطلاقاً من مؤشرات المدرسة الفاعلة في الخطة التطويرية، وهي: مجال المدرسة والمجتمع المحلي و القيادة و الإدارة.



وأكد عبيدات، أهمية السنة النبوية التي تسهم في تعزيز محبة الرسول عليه الصلاة والسلام والاقتداء به، وهي تفسير للقران الكريم، مشيراً إلى أن هذه المسابقة تعد الركيزة الأساسية في بناء الطالب أكاديمياً ومعرفياً.



وأشاد بجهود قسم النشاطات التربوية وقسم الإشراف التربوي والمدرسة القائمة عليها في تنفيذ بنود الخطة التطويرية/ المدرسة والمجتمع المحلي، والمبادرات النوعية التي تستهدف دائماً رفع كفاءة الطالب وتعزيز الشراكة الفاعلة بين المشرفين والمعلمين والإدارات المدرسية.