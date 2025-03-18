تكريم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن في تربية الطيبة والوسطية

وأشار إلى ضرورة تكوين جيل يحمل القيم والأخلاق الإسلامية، ويسهم في نشر عقيدتنا الإسلامية من خلال حفظ القرآن.
وأعرب عن شكره لقسم الإشراف التربوي والمعلمين الذين أسهموا في نجاح المسابقة، مشيدا بتميز الطلبة وإبداعهم في تلاوة وحفظ القرآن الكريم.
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