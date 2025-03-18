 
الثلاثاء 2025-03-18 08:45 م
 

تكريم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن في تربية الطيبة والوسطية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 18-03-2025 07:51 م

الوكيل الإخباري-   كرمت مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من المشاركين والفائزين في مسابقة حفظة القرآن الكريم، خلال احتفال نظمته بهذه المناسبة.

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وأكد مدير المديرية، الدكتور رعد خصاونة، خلال رعايته للحفل الذي أقيم في مدرسة كفر أسد الثانوية للبنين، أهمية هذه المسابقات في تعزيز القيم الإسلامية وتشجيع التنافس الإيجابي بين الطلاب.
وأشار إلى ضرورة تكوين جيل يحمل القيم والأخلاق الإسلامية، ويسهم في نشر عقيدتنا الإسلامية من خلال حفظ القرآن.


وأعرب عن شكره لقسم الإشراف التربوي والمعلمين الذين أسهموا في نجاح المسابقة، مشيدا بتميز الطلبة وإبداعهم في تلاوة وحفظ القرآن الكريم.

 
 
gnews

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