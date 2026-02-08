الأحد 2026-02-08 02:46 م

تكريم 52 نزيلاً من مراكز الإصلاح والتأهيل بعد نجاحهم بالدورة التكميلية ​

الوكيل الإخباري-   أوعز مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة بتكريم (52) نزيلاً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اجتيازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح، ضمن الدورة التكميلية لعام(2025-2026) ، في إنجاز يعكس مدى الاهتمام الذي يحظى به النزلاء، لتمكينهم من إعادة بناء أنفسهم كأشخاص فاعلين في المجتمع. اضافة اعلان


وكان (131) نزيلاً قد تقدموا لامتحان الثانوية العامة في مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث جرى توفير  الظروف الملائمة لهم للدراسة والتقدم للامتحانات، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وتأتي هذه الجهود في إطار الاستراتيجية الإصلاحية التي تنتهجها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة للنزلاء الراغبين بإكمال دراستهم التقدم لامتحانات الثانوية العامة، إيماناً بأهمية التعليم كأحد الركائز الأساسية في إعادة تأهيل النزيل ودمجه في المجتمع.

 
 


