تكريم 52 نزيلاً من مراكز الإصلاح والتأهيل بعد نجاحهم بالدورة التكميلية ​

وكان (131) نزيلاً قد تقدموا لامتحان الثانوية العامة في مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث جرى توفير الظروف الملائمة لهم للدراسة والتقدم للامتحانات، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
وتأتي هذه الجهود في إطار الاستراتيجية الإصلاحية التي تنتهجها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة للنزلاء الراغبين بإكمال دراستهم التقدم لامتحانات الثانوية العامة، إيماناً بأهمية التعليم كأحد الركائز الأساسية في إعادة تأهيل النزيل ودمجه في المجتمع.
-
أخبار متعلقة
-
الأمانة: تحويلات مرورية مؤقتة في شارع زهران مساء اليوم
-
تحديد دوام المدارس الخاصة خلال شهر رمضان
-
إطلاق تطبيق نقابة المهندسين وموقعها الإلكتروني بحلتهما الجديدة
-
العودات يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية
-
الاعتداء على الشاحنات الأردنية في سوريا .. القصة الكاملة
-
حراك تجاري نشط في أسواق المزار الجنوبي بالكرك قبيل رمضان
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
"المعونة الوطنية" وقرى الأطفال يوقعان اتفاقية تعاون مشترك