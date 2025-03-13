تكليف الخلايلة بإدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي

07:40 م

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الوكيل الإخباري- قرر وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، خالد البكار تكليف مساعد المدير العام للمؤسسة الدكتور جادالله الخلايلة بإدارتها إلى حين تعيين مدير جديد. اضافة اعلان





وكان مجلس الوزراء قرر إحالة المدير العام محمد الطراونة إلى التقاعد.