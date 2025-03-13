 
الخميس 2025-03-13 08:11 م
 

تكليف الخلايلة بإدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
مؤسسة الضمان الاجتماعي
 
الخميس، 13-03-2025 07:40 م
الوكيل الإخباري-   قرر وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، خالد البكار تكليف مساعد المدير العام للمؤسسة الدكتور جادالله الخلايلة بإدارتها إلى حين تعيين مدير جديد.اضافة اعلان


وكان مجلس الوزراء قرر إحالة المدير العام محمد الطراونة إلى التقاعد.
 
 
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