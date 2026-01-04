الأحد 2026-01-04 02:21 م

تكليف عبيدات بمهام المدير العام لشركة المدن الصناعية الأردنية

عدي عبيدات
عدي عبيدات
الأحد، 04-01-2026 01:04 م

الوكيل الإخباري-    قرر مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية تكليف عدي عبيدات بمهام المدير العام للشركة، اعتبارا من الأول من الشهر الحالي، خلفا لعمر جويعد الذي انتهت مهامه.

وبحسب بيان صادر عن الشركة اليوم الأحد، جاء قرار التكليف نظرا لخبرة عبيدات الطويلة في شركة المدن الصناعية الأردنية، حيث شغل عددا من المناصب الإشرافية والإدارية، آخرها نائب المدير العام للشركة، وأسهم من خلالها في تطوير الأداء المؤسسي للشركة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للاستثمارات الصناعية في المدن الصناعية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.


يذكر أن شركة المدن الصناعية الأردنية تمتلك 9 مدن صناعية موزعة على مختلف محافظات المملكة، تضم أكثر من 975 شركة صناعية، بحجم استثمار بلغ نحو 3 مليارات دينار، أسهمت بتوفير أكثر من 62 ألف فرصة عمل لكلا الجنسين.

 
 


