تكليف وحدة تنسيق القبول الموحد بوضع خريطة طريق للتجسير - تفاصيل

07:31 ص

الوكيل الإخباري- قرر مجلس التعليم العالي تكليف وحدة تنسيق القبول الموحد بمهمة رسم خريطة طريق متكاملة لتنفيذ امتحان القبول المخصص لطلبة مرحلة الدبلوم المتوسط، والراغبين في التجسير ضمن البرنامج العادي في الجامعات، في إطار حزمة من القرارات التطويرية.





وتأتي هذه الخطوة بحسب تصريحات مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، الثلاثاء، لتمكين الوحدة من وضع الآليات التنفيذية الدقيقة لهذا الامتحان، حيث تشمل المهمة إعداد مقترح شامل ورفعه إلى مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن اعتماده وتطبيقه.



وأعرب الخطيب، عن تقديره لهذه الثقة الجديدة، مؤكداً التزامه والزملاء في الوحدة بأن يكونوا أهلاً لهذه المسؤولية الوطنية، بما يضمن مصلحة الطلبة ويرتقي بمنظومة القبول الموحد.





