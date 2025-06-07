تكية أم علي تباشر بتوزيع لحوم الأضاحي المحلية الطازجة على 4,744 أسرة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

الوكيل الإخباري- باشرت تكية أم علي اليوم السبت، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بتوزيع لحوم الأضاحي المحلية الطازجة التي تم أداؤها يوم أمس الأحد، على 4,744 أسرة محتاجة من الأسر المستفيدة من برامج تكية أم علي في محافظات: العاصمة عمّان، الزرقاء، إربد، والمفرق.

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وكانت تكية أم علي قد بدأت بذبح الأضاحي المحلية يوم أمس الجمعة، أول أيام العيد، مباشرة بعد صلاة العيد في مسلخ أمانة عمّان الكبرى، فيما بدأت اليوم السبت 7 حزيران، بذبح الأضاحي في أستراليا ضمن المسالخ المعتمدة هناك، وفقاً للشروط الشرعية من حيث العمر والوزن وسلامة الأضحية من العيوب والأمراض، وبناءً على فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء العام الأردنية، حيث تقوم التكية بأداء الأضاحي نيابةً عن المتبرعين.



وتبلغ كلفة الأضحية المحلية التي تُؤدى في الأردن 190 ديناراً أردنياً، وتُوزع طازجة خلال أيام العيد، بينما تبلغ كلفة الأضحية التي تُؤدى خارج الأردن (في أستراليا) 125 ديناراً أردنياً، ويشمل ذلك الذبح، التقطيع، التجميد، والشحن إلى الأردن.



وتُقدّر أوزان الأضاحي التي يتم أداؤها في أستراليا بـ 35–40 كغم وزن قائم، و 17–18 كغم وزن صافي، وسيتم شحن اللحوم المجمدة إلى الأردن وتخزينها في مستودعات تكية أم علي، ليتم توزيعها لاحقاً على الأسر المستفيدة داخل الأردن وفي فلسطين.



وفي هذا السياق، عبّر المدير العام لتكية أم علي، السيد سامر بلقر، عن شكره وامتنانه للمتبرعين قائلاً:

"نشكر جميع متبرّعي تكية أم علي على ثقتهم الكبيرة بنا وتوكيلهم أداء أضحيتهم، فبفضل دعمهم المتواصل بدأنا بأداء الأضاحي في أستراليا، كما قمنا بأداء الأضاحي المحلية يوم أمس، واليوم نوزع لحومها على 4,744 أسرة محتاجة في عدد من محافظات المملكة."



كما تتيح تكية أم علي للمتبرعين فرصة متابعة موعد أداء أضحيتهم خلال أيام العيد، من خلال إدخال رقم الوصل المالي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: www.tua.jo



وتعمل تكية أم علي على توفير الدعم الغذائي الصحي والمستدام لـ20,000 أسرة محتاجة في جميع محافظات المملكة، تعيش تحت خط الفقر الغذائي، وذلك من خلال توزيع طرود غذائية شهرية تحتوي على 20 مادة غذائية أساسية تكفي لتحضير ثلاث وجبات يومية على مدار الشهر.