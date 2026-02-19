الخميس 2026-02-19 12:28 م

تكية أم علي تطلق حملة رمضان 2026 تحت شعار "زكاتك للأردن وغزة"

تكية أم علي تطلق حملة رمضان 2026 تحت شعار "زكاتك للأردن وغزة"
تكية أم علي تطلق حملة رمضان 2026 تحت شعار "زكاتك للأردن وغزة"
 
الخميس، 19-02-2026 12:00 م
الوكيل الإخباري-  أطلقت تكية أم علي حملتها الرمضانية للعام الحالي تحت شعار "زكاتك للأردن وغزة"؛ تجسيدًا لقيم التكافل الاجتماعي عبر توجيه أموال الزكاة لدعم الأمن الغذائي وتعزيز الحماية للأسر الأكثر حاجة، استنادًا إلى فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء العام.اضافة اعلان


وبحسب بيان للتكية اليوم الخميس، تستقبل التكية زكاة أموال المتبرعين لتوجه ضمن تدخلات متكاملة تراعي اختلاف الاحتياجات بين السياقات الإنسانية، بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر والحفاظ على كرامتها.

وتسهم الزكاة في توفير دعم غذائي مستدام ومنتظم لـ 20 ألف أسرة معتمدة في مختلف محافظات المملكة من خلال توزيع طرود غذائية شهرية، بما يوفر استقرارًا معيشيًا طويل الأمد، ويحمي الأسر من تبعات الفقر الغذائي ويعزز شبكة الأمان الاجتماعي على مدار العام.

وكعادتها سنويًا، ستقيم التكية موائد الرحمن يوميًا في مقرها الرئيس في عمان لاستقبال نحو 5 آلاف صائم، بالإضافة إلى توزيع نحو 150 ألف وجبة إفطار في مختلف المحافظات بالتعاون مع الجمعيات الشريكة.

وفي قطاع غزة، توظف الزكاة ضمن استجابة إنسانية مرنة ومتعددة القطاعات تستجيب لطبيعة الأزمة، حيث تشمل توفير الغذاء عبر الطرود الغذائية والوجبات الساخنة والتمر، إلى جانب إعادة تأهيل وحدات إيواء 6 آلاف شخص، تتضمن ألف خيمة بالإضافة إلى وحدات صحية والغرف الصفية المجهزة والبطانيات والملابس الشتوية، ما يسهم في الحفاظ على حق الأسر في السكن والغذاء والتعليم، ويدعم قدرتها على التكيف مع الظروف الإنسانية القاسية.

وقال مدير عام التكية سامر بلقر إن حملة رمضان لهذا العام تعكس دور الزكاة في دعم منظومة متكاملة من التدخلات الإنسانية والتنموية داخل المملكة وفي قطاع غزة، بما يضمن وصول أثر التبرعات إلى الأسر الأكثر حاجة بشكل مستدام وعلى مدى العام.

وأكدت التكية أنها تستقبل الزكاة وفق الضوابط الشرعية وبموجب فتوى رسمية، وتخضع لسياسات حوكمة ومعايير شفافية تضمن سلامة التصرف بالأموال في جميع مراحلها، كما تستقبل مختلف أشكال التبرع بما يشمل الصدقات، ووجبات الإفطار، وكفالات الأسر، والطرود الغذائية، والذبائح.

ويمكن التبرع لدعم حملة رمضان 2026 عبر الاتصال على الرقم 064900900، أو من خلال الموقع الإلكتروني (www.tua.jo)، أو عبر تطبيق الهاتف الذكي الخاص بالتكية (TUA)، بالإضافة إلى مواقعها في المراكز التجارية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

jufdvdm

المرأة والجمال ما هو دور تنظيف فروة الرأس في الحفاظ على شعر صحي؟

تكية أم علي تطلق حملة رمضان 2026 تحت شعار "زكاتك للأردن وغزة"

أخبار محلية تكية أم علي تطلق حملة رمضان 2026 تحت شعار "زكاتك للأردن وغزة"

الحرس الثوري الإيراني يوضح حول السيطرة على مضيق هرمز

عربي ودولي الحرس الثوري الإيراني يوضح حول السيطرة على مضيق هرمز

باكستان: 6 وفيات و 12 إصابة في انفجار مبنى سكني

عربي ودولي باكستان: 6 وفيات و 12 إصابة في انفجار مبنى سكني

تعبيرية

منوعات أصابعنا تحمل سرا من أسرار تطور الدماغ

طائرة الرئاسة الأميركية

منوعات ألوان جديدة لطائرة الرئاسة الأميركية

الوطني الإسلامي يغير اسمه إلى حزب الإصلاح

أخبار محلية الوطني الإسلامي يغير اسمه إلى حزب الإصلاح

الأميرة ريم علي تختتم في بروكسل سلسلة اجتماعات مع مؤسسات شريكة

أخبار محلية الأميرة ريم علي تختتم في بروكسل سلسلة اجتماعات مع مؤسسات شريكة



 






الأكثر مشاهدة