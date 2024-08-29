تمديد التسجيل لجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي حتى 30 أيلول

الوكيل الإخباري- أعلنت لجنة إدارة جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، عن تمديد التسجيل في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية حتى 30 أيلول المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأفراد والمؤسسات والفرق الجماعية للتقدم للجائزة، ولتمكين جميع المتقدمين من استكمال متطلبات طلبات التقدم.

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