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تمديد التسجيل لجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي حتى 30 أيلول

جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي
جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي
الخميس، 29-08-2024 05:28 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت لجنة إدارة جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، عن تمديد التسجيل في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية حتى 30 أيلول المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأفراد والمؤسسات والفرق الجماعية للتقدم للجائزة، ولتمكين جميع المتقدمين من استكمال متطلبات طلبات التقدم.

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يذكر أن جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، أطلقها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم، لتعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتكريم جهود الأفراد والمؤسسات والفرق التطوعية.

 
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