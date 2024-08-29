تمديد التسجيل لجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي حتى 30 أيلول

يذكر أن جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، أطلقها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم، لتعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتكريم جهود الأفراد والمؤسسات والفرق التطوعية.
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