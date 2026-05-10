الأحد 2026-05-10 02:31 م

تمديد العمل بالإعفاءات والخصومات الضريبية ببلدية معان حتى نهاية حزيران

الأحد، 10-05-2026 11:46 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت بلدية معان الكبرى تمديد العمل بقرار الإعفاءات والخصومات الضريبية حتى نهاية دوام يوم 30 حزيران 2026، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء.اضافة اعلان


ودعت البلدية المواطنين إلى الاستفادة من القرار وتسوية أوضاعهم المالية، موضحة أن القرار يتضمن إعفاء بنسبة 100 بالمئة من كامل الغرامات المترتبة على ضريبة الأبنية والأراضي "المسقفات" والمعارف لجميع السنوات السابقة.

كما يشمل القرار خصما بنسبة 20 بالمئة على أصل ضريبة المسقفات والمعارف ورسوم الصرف الصحي عن عام 2025 والسنوات السابقة، إلى جانب خصم بنسبة 25 بالمئة على رسوم التحققات والعوائد والتعويضات.

وبينت البلدية أن القرار يتضمن كذلك خصما بنسبة 25 بالمئة على أثمان الفضلات والأراضي، إضافة إلى خصم بالنسبة ذاتها لمستأجري عقارات البلدية من الأجور المترتبة عليهم حتى نهاية عام 2025، مؤكدة أن العمل بالقرار ينتهي بنهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 30 حزيران.
 
 


