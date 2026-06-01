تمديد العمل ببلاغ إيقاف سفر الموظفين واستقبال الوفود الرسمية حتى نهاية العام

الوكيل الإخباري - أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بلاغا اليوم الاثنين، قرر فيه تمديد العمل بقراره السابق بإيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام الجاري، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون السفر لأسباب مبررة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء.

