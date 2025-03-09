تمديد العمل في مركز حدود جابر للساعة 12 ليلًا من اليوم

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الوكيل الإخباري- قررت وزارة الداخلية تمديد ساعات الدوام في مركز حدود جابر لغاية الساعة الثانية عشرة ليلًا بدلًا من الساعة العاشرة ليلًا، اعتبارًا من الأحد. اضافة اعلان





وأشار كتاب رسمي للوزارة، إلى أن قرار تمديد ساعات الدوام يشمل، بما في ذلك، قسم الشحن.



وغادر الأردن أكثر من 44 ألف سوري عبر معبر جابر الحدودي من خلال العودة الطوعية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول الماضي، وفقًا لوزارة الداخلية.



ويشهد مركز حدود جابر "حركة شحن كثيفة"، وفق ما أكده وزير الداخلية مازن الفراية عقب زيارة له إلى المركز الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن التعاون مع السوريين في أفضل حالاته.



وأشار الوزير إلى أنه جرى تخصيص 3.7 مليون دينار لتطوير الساحات في المركز وبعض الخدمات اللوجستية هذا العام، ضمن مخطط شمولي للمركز.



وكشفت وزارة الداخلية في وقت سابق عن الفئات المسموح لها بالدخول والمغادرة عبر مركز جابر الحدودي والرابط ما بين الأردن وسوريا.



وبحسب كتاب لوزير الداخلية، حددت الداخلية فئات من الأردنيين والسوريين ممن يسمح لهم بالدخول والمغادرة عبر مركز جابر إلى الأراضي السورية.



واشترطت الداخلية أن يكون الدخول والمغادرة بحسب إجراءات السفر المتبعة وعدم وجود موانع أمنية، مع الاستمرار بالسماح للفئات التي سبق أن تمت الموافقة لها باستخدام مركز حدود جابر.



وسمحت الداخلية، بحسب الكتاب، للمستثمرين الأردنيين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال معين، والأردنيين من موظفي البنوك التجارية العاملة في سوريا، ورجال الأعمال الأردنيين الحاصلين على بطاقات عضوية في غرف الصناعة والتجارة السورية.



كما سمحت للطلاب الأردنيين الدارسين في الجامعات السورية شريطة حيازتهم الوثائق الجامعية اللازمة، وللوفود الأردنية الرسمية بما فيها الوفود الاقتصادية.



وفيما يتعلق بالسوريين، سمحت الداخلية بالدخول والمغادرة عبر معبر جابر للمستثمرين منهم ولعائلاتهم ممن يحملون سجلات تجارية أردنية برأس مال معين، بالإضافة إلى السماح للسوريين الذين تجنسوا بالجنسية الأردنية، سواء بالجواز الأردني أو الجواز السوري.



ويهدف قرار الداخلية إلى السماح لتلك الفئات بمواكبة المستجدات ولغايات رفد الاقتصاد الوطني والسوري وتعزيز الحركة التجارية في هذه المرحلة لتعزيز الاستقرار في سوريا واستئناف الحياة الطبيعية فيها، وذلك من خلال تسهيل حركة السفر بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية من خلال مركز حدود جابر.

