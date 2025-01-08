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تمديد تطبيق إعادة احتساب بدلات مواقف السيارات في العقبة إلى الأول من نيسان

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
الأربعاء، 08-01-2025 11:33 م

الوكيل الإخباري-   وافق مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، على تمديد فترة البدء في تنفيذ قرار إعادة احتساب بدلات المواقف للاستعمالات غير السكنية في مناطق مختلفة من العقبة لمنشآت لا تستطيع توفير مواقف.

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ويجري بدء العمل بذلك اعتباراً من تاريخ 1/4/2025 بدلاً من 1/1/2025، بهدف إعطاء فرصة لأكبر عدد ممكن من المستثمرين والتجار من مالكي العقارات غير السكنية لتصويب أوضاعهم وتسهيل إجراءات التَّرخيص.


كما قرر المجلس المصادقة على مؤشرات الأداء للخطة الاستراتيجية للأعوام 2024-2028، لقياس مستوى إنجاز الغايات والأهداف الاستراتيجية، وتنفيذ المشاريع الواردة فيها.

 
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