تمديد تطبيق إعادة احتساب بدلات مواقف السيارات في العقبة إلى الأول من نيسان

الوكيل الإخباري- وافق مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، على تمديد فترة البدء في تنفيذ قرار إعادة احتساب بدلات المواقف للاستعمالات غير السكنية في مناطق مختلفة من العقبة لمنشآت لا تستطيع توفير مواقف.

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ويجري بدء العمل بذلك اعتباراً من تاريخ 1/4/2025 بدلاً من 1/1/2025، بهدف إعطاء فرصة لأكبر عدد ممكن من المستثمرين والتجار من مالكي العقارات غير السكنية لتصويب أوضاعهم وتسهيل إجراءات التَّرخيص.