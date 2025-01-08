تمديد تطبيق إعادة احتساب بدلات مواقف السيارات في العقبة إلى الأول من نيسان

ويجري بدء العمل بذلك اعتباراً من تاريخ 1/4/2025 بدلاً من 1/1/2025، بهدف إعطاء فرصة لأكبر عدد ممكن من المستثمرين والتجار من مالكي العقارات غير السكنية لتصويب أوضاعهم وتسهيل إجراءات التَّرخيص.
كما قرر المجلس المصادقة على مؤشرات الأداء للخطة الاستراتيجية للأعوام 2024-2028، لقياس مستوى إنجاز الغايات والأهداف الاستراتيجية، وتنفيذ المشاريع الواردة فيها.
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