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تمديد حوافز بيع الأراضي في المدن الصناعية بمأدبا والطفيلة والسلط

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الأحد، 02-08-2026 07:14 م
الوكيل الإخباري-   قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على تمديد العمل بحوافز تخفيض أسعار بيع الأراضي في المدن الصناعية في مأدبا والطفيلة والسَّلط لمدَّة ثلاث سنوات إضافيَّة؛ بما يتيح للشركات القائمة استكمال تنفيذ مشاريعها الإنتاجية، ويعزز استدامة الاستثمارات ودعم النموّ الاقتصادي.اضافة اعلان


ويأتي تمديد حوافز تخفيض أسعار بيع الأراضي في المدن الصناعية في مأدبا والطفيلة والسلط بهدف تعزيز تنافسية هذه المدن، وتحفيز المستثمرين على التوسُّع في مشاريعهم الإنتاجية، واستقطاب استثمارات جديدة إلى المحافظات.

ويؤكد القرار استمرار الاستفادة من حوافز تخفيض أسعار بيع الأراضي، مع اعتماد سقف إجمالي يبلغ 15 شركة مستفيدة في كل مدينة، وإتاحة استبدال الشركات غير الملتزمة أو المتعثرة بمستثمرين جدد وفقاً للشروط المعتمدة.

ومن شأن تمديد حوافز تخفيض أسعار بيع الأراضي أن يدعم استمرارية المشاريع الإنتاجية، ويحفز التوسع الصناعي، ويرسخ جاذبية المدن الصناعية في مادبا والطفيلة والسلط لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية.

كما يضمن استمرار تمويل هذه الحوافز من المنحة الحكومية دون تحميل الخزينة العامة أي التزامات مالية إضافية، بما يعزز استدامة البرنامج وتحقيق أهدافه التنموية.
 
 


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