تمديد حوافز بيع الأراضي في المدن الصناعية بمأدبا والطفيلة والسلط

ويأتي تمديد حوافز تخفيض أسعار بيع الأراضي في المدن الصناعية في مأدبا والطفيلة والسلط بهدف تعزيز تنافسية هذه المدن، وتحفيز المستثمرين على التوسُّع في مشاريعهم الإنتاجية، واستقطاب استثمارات جديدة إلى المحافظات.
ويؤكد القرار استمرار الاستفادة من حوافز تخفيض أسعار بيع الأراضي، مع اعتماد سقف إجمالي يبلغ 15 شركة مستفيدة في كل مدينة، وإتاحة استبدال الشركات غير الملتزمة أو المتعثرة بمستثمرين جدد وفقاً للشروط المعتمدة.
ومن شأن تمديد حوافز تخفيض أسعار بيع الأراضي أن يدعم استمرارية المشاريع الإنتاجية، ويحفز التوسع الصناعي، ويرسخ جاذبية المدن الصناعية في مادبا والطفيلة والسلط لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية.
كما يضمن استمرار تمويل هذه الحوافز من المنحة الحكومية دون تحميل الخزينة العامة أي التزامات مالية إضافية، بما يعزز استدامة البرنامج وتحقيق أهدافه التنموية.
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