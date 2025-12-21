الأحد 2025-12-21 07:19 م

تمديد دوام دائرة ضريبة الأبنية والأراضي في المفرق

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية المفرق الكبرى اليوم الأحد، تمديد ساعات الدوام في دائرة ضريبة الأبنية والأراضي "المسقفات" لغاية الساعة الرابعة والنصف مساء، اعتبارا من اليوم الأحد ولغاية نهاية العام الحالي.

وأكد رئيس لجنة البلدية الدكتور محمد خلف الفايز أن دوام آخر يوم للعام الحالي سينتهي عند الساعة الخامسة والنصف، لافتا إلى أن قرار تمديد ساعات الدوام جاء بهدف التسهيل على المواطنين وتمكينهم من تسديد ما يترتب عليهم من ضرائب، والاستفادة من الخصومات والإعفاءات التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تنتهي مع نهاية العام الحالي.


ودعا إلى الإسراع بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل انتهاء العام، للاستفادة من الخصومات التشجيعية الممنوحة، مؤكدا حرص البلدية الدائم على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمواطنين.


من جانبه قال مدير ضريبة الأبنية والأراضي سعود الجرايدة إن تمديد الدوام جاء خدمة للمواطنين لإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال إجراءات الدفع والاستفادة من قرارات الإعفاءات والخصومات حتى نهاية عام 2025..

 
 


