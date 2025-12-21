تمديد دوام دائرة ضريبة الأبنية والأراضي في المفرق

وأكد رئيس لجنة البلدية الدكتور محمد خلف الفايز أن دوام آخر يوم للعام الحالي سينتهي عند الساعة الخامسة والنصف، لافتا إلى أن قرار تمديد ساعات الدوام جاء بهدف التسهيل على المواطنين وتمكينهم من تسديد ما يترتب عليهم من ضرائب، والاستفادة من الخصومات والإعفاءات التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تنتهي مع نهاية العام الحالي.
ودعا إلى الإسراع بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل انتهاء العام، للاستفادة من الخصومات التشجيعية الممنوحة، مؤكدا حرص البلدية الدائم على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمواطنين.
من جانبه قال مدير ضريبة الأبنية والأراضي سعود الجرايدة إن تمديد الدوام جاء خدمة للمواطنين لإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال إجراءات الدفع والاستفادة من قرارات الإعفاءات والخصومات حتى نهاية عام 2025..
-
أخبار متعلقة
-
الكرك تحيي ذكرى شهداء القلعة بفعالية وطنية ومشاركة واسعة
-
"تجارة الأردن" تشارك باجتماع اتحاد الغرف العربية
-
حسان: الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة مع الجهات المعنية
-
وزارة الزراعة تنفذ مئات آبار الحصاد المائي في محافظة المفرق
-
المستشفى الميداني الأردني نابلس9 يباشر تقديم خدماته
-
مزارعون في الكرك: متفائلون بتحسن الموسم
-
الملك يهنئ العاهل المغربي بتتويج منتخب بلاده لكرة القدم بكأس العرب 2025
-
بنك الملابس ينفذ صالة متنقلة ويوما طبيا مجانيا بسويمة