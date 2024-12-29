تمديد دوام مكاتب ومديريات العمل حتى الساعة الخامسة مساء من الأحد للثلاثاء

ويأتي قرار الوزير لتسهيل الإجراءات على المراجعين وتمكينهم من الاستفادة من الإجراءات التنظيمية لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية العاملة لدى أصحاب العمل.
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