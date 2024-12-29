تمديد دوام مكاتب ومديريات العمل حتى الساعة الخامسة مساء من الأحد للثلاثاء

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الوكيل الإخباري- قرر وزير العمل الدكتور خالد البكار تمديد دوام مكاتب ومديريات العمل حتى الساعة الخامسة مساء اعتبارا من مساء اليوم الأحد الموافق 2024/12/29 حتى الساعة الخامسة مساء من يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/31. اضافة اعلان





ويأتي قرار الوزير لتسهيل الإجراءات على المراجعين وتمكينهم من الاستفادة من الإجراءات التنظيمية لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية العاملة لدى أصحاب العمل.