 
السبت 2024-12-07 10:32 م
 

تمديد ساعات العمل في مهرجان الزيتون حتى الساعة 11 من مساء السبت

جانب من مهرجان الزيتون الوطني
جانب من مهرجان الزيتون الوطني
السبت، 07-12-2024 10:22 م
الوكيل الإخباري-   قررت وزارة الزراعة تمديد ساعات العمل في آخر أيام مهرجان الزيتون الوطني الرابع والعشرين، السبت، حتى الساعة الحادية عشرة مساء؛ نظراً للإقبال الكبير من الزوار على المهرجان ومعرض المنتجات الريفية.اضافة اعلان


وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات قد قال الخميس، إن 85% من الزيت الذي دخل المعرض هو زيت بكر، ولم يدخل المعرض أي زيت مغشوش.

ولفت إلى وجود 1050 عارضا معظمهم من النساء من المحافظات يعرضون المنتجات مجانا، وهو يدعم صغار المزارعين، داعيا المواطنين إلى زيارة المعرض ودعم المزارعين.

وأشار إلى أن المواطن يستطيع فحص زيت الزيتون في المهرجان حتى لو تم شراؤه من خارج المهرجان؛ للتأكد من أن الزيت غير مغشوش.
 
gnews

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