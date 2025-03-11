تمديد عروض عطاء صيانة قبانات وزارة الصناعة والتجارة

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك من الشركات أصحاب الاختصاص، إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (25) ديناراً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثالثة من ظهر يوم الاثنين الموافق 17-3-2025.
واشترطت الوزارة عند الشراء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة أو غرفة الصناعة سارية المفعول، علماً بأن أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر.
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