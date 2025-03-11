تمديد عروض عطاء صيانة قبانات وزارة الصناعة والتجارة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن تمديد موعد فتح العروض لعطاء صيانة القبانات الإلكترونية التابعة للوزارة في مراكز الأعلاف ومستوعبات حفظ الحبوب في مختلف محافظات المملكة.

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ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك من الشركات أصحاب الاختصاص، إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (25) ديناراً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثالثة من ظهر يوم الاثنين الموافق 17-3-2025.