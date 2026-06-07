تمديد فترة التسجيل باللجان المساندة بنقابة الصحفيين للخميس المقبل

الوكيل الإخباري- قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، تمديد فترة التسجيل في اللجان المساندة حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 11 حزيران. اضافة اعلان





ودعا المجلس الزميلات والزملاء إلى المبادرة بالتسجيل في اللجان التي تضم اللجنة الاجتماعية، واللجنة الثقافية، ولجنة الحريات، ولجنة المرأة، ولجنة الشباب، ولجنة فلسطين ومقاومة التطبيع، إلى جانب اللجان المستحدثة وهي اللجنة الرياضية، ولجنة المصورين، ولجنة المواقع الإخبارية.



