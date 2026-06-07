تمديد فترة التسجيل باللجان المساندة بنقابة الصحفيين للخميس المقبل

ودعا المجلس الزميلات والزملاء إلى المبادرة بالتسجيل في اللجان التي تضم اللجنة الاجتماعية، واللجنة الثقافية، ولجنة الحريات، ولجنة المرأة، ولجنة الشباب، ولجنة فلسطين ومقاومة التطبيع، إلى جانب اللجان المستحدثة وهي اللجنة الرياضية، ولجنة المصورين، ولجنة المواقع الإخبارية.
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