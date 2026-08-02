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تمديد فعاليات مهرجان صيف عجلون الثالث حتى 8 آب المقبل

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جانب من الفعاليات
 
الأحد، 02-08-2026 04:29 م

الوكيل الإخباري- قررت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، تمديد فعاليات مهرجان صيف عجلون الثالث المقام في تلفريك عجلون حتى السبت، وذلك استجابة للإقبال الجماهيري الكبير الذي شهده المهرجان منذ انطلاقه.

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ويأتي قرار التمديد في ظل النجاح اللافت الذي حققه المهرجان، من حجم التفاعل مع فعالياته المتنوعة، التي جمعت بين الترفيه والثقافة والتسوق، وأسهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية للمجتمع المحلي في محافظة عجلون.


ويُعد المهرجان منصة حيوية لدعم المجتمع المحلي، حيث يشارك فيه عدد كبير من أصحاب المشاريع الريادية والأسر المنتجة والحرفيين من مختلف مناطق المحافظة، من خلال معرض متكامل يضم منتجات عجلونية متنوعة، تشمل الصناعات الحرفية التقليدية، والمأكولات الشعبية، والمنتجات الريفية، والأعشاب الطبيعية، والعسل، والزيتون ومشتقاته، إلى جانب العديد من الصناعات المنزلية التي تعكس الهوية التراثية لعجلون.


وأكدت المجموعة أن تمديد المهرجان يأتي لإتاحة الفرصة أمام المزيد من الزوار للاستمتاع بالفعاليات، ودعم العارضين من أبناء المجتمع المحلي، وتعزيز فرص تسويق منتجاتهم، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية والسياحية في محافظة عجلون.

 
 


gnews

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