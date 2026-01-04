تمديد قرار منح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي لنهاية آذار

ويهدف القرار إلى التسهيل على المواطنين والأنشطة الاقتصاديَّة وتمكينهم من تسديد التزاماتهم خلال هذه المدَّة، بالإضافة إلى دعم البلديات وأمانة عمّان الكبرى وتمكينها من تحصيل إيراداتها المالية؛ بما يمكنها من تقديم خدماتها للمواطنين، خصوصاً وأنَّ القرار السابق ساهم وإلى حدٍّ كبير في التسهيل على المواطنين والأنشطة الاقتصاديَّة وتمكينها من تسديد المستحقَّات المترتِّبة عليها.
