الأحد 2026-01-04 10:25 م

تمديد قرار منح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي لنهاية آذار

الأحد، 04-01-2026 10:10 م
الوكيل الإخباري-  قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، الموافقة على تمديد قراره المتعلِّق بمنح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقَّفات)، وضريبة المعارف، ومساهمة الصرف الصحّي وبدل التحقُّقات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق، والإيجارات وعوائدها المستحقة لصالح البلديات وأمانة عمّان الكبرى حتى نهاية دوام يوم 31/3/2026م.اضافة اعلان


ويهدف القرار إلى التسهيل على المواطنين والأنشطة الاقتصاديَّة وتمكينهم من تسديد التزاماتهم خلال هذه المدَّة، بالإضافة إلى دعم البلديات وأمانة عمّان الكبرى وتمكينها من تحصيل إيراداتها المالية؛ بما يمكنها من تقديم خدماتها للمواطنين، خصوصاً وأنَّ القرار السابق ساهم وإلى حدٍّ كبير في التسهيل على المواطنين والأنشطة الاقتصاديَّة وتمكينها من تسديد المستحقَّات المترتِّبة عليها.
 
 


