تمديد 5 مسارات نقل عام لخدمة مستشفى الأميرة بسمة الجديد

الوكيل الإخباري- أعلن مدير مكتب هيئة تنظيم النقل البري في محافظة إربد المهندس محمد العلاونة عن تمديد مسارات 5 خطوط نقل عام تضم 42 باصا لخدمة مستشفى الأميرة بسمة التعليمي الجديد.

اضافة اعلان



وقال العلاونة في تصريحات اليوم الأربعاء، إن هذه المسارات تعمل أساسا في المنطقة وتخدم مستشفى الأميرة بديعة للنسائية والتوليد ومستشفى رحمة للأطفال، والعيادات الخارجية، مشيرا إلى أن المخطط التنظيمي الجديد يعتمد على تمديد مسارات هذه الخطوط القائمة لخدمة مستشفى الأميرة بسمة الجديد كونه قريبا لهذه المستشفيات بما يحقق تكاملا في خدمة النقل العام للمنطقة الطبية.