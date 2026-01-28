الأربعاء 2026-01-28 05:00 م

تمديد 5 مسارات نقل عام لخدمة مستشفى الأميرة بسمة الجديد



الوكيل الإخباري-   أعلن مدير مكتب هيئة تنظيم النقل البري في محافظة إربد المهندس محمد العلاونة عن تمديد مسارات 5 خطوط نقل عام تضم 42 باصا لخدمة مستشفى الأميرة بسمة التعليمي الجديد.

وقال العلاونة في تصريحات اليوم الأربعاء، إن هذه المسارات تعمل أساسا في المنطقة وتخدم مستشفى الأميرة بديعة للنسائية والتوليد ومستشفى رحمة للأطفال، والعيادات الخارجية، مشيرا إلى أن المخطط التنظيمي الجديد يعتمد على تمديد مسارات هذه الخطوط القائمة لخدمة مستشفى الأميرة بسمة الجديد كونه قريبا لهذه المستشفيات بما يحقق تكاملا في خدمة النقل العام للمنطقة الطبية.


وبين أن لجنة مشتركة تضم هيئة تنظيم النقل البري وبلدية إربد الكبرى حددت مواقف التحميل والتنزيل الخاصة بالحافلات، سيتم تركيب لوحات تعريفية لها لاعتمادها رسميا وتنظيم عملية الصعود والنزول للمراجعين.

 
 


