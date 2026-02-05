الخميس 2026-02-05 11:03 ص

تمرين إخلاء وهمي بمشاركة واسعة في مستشفى الأمير الحسين

الخميس، 05-02-2026 10:16 ص
الوكيل الإخباري-   أقامت مديرية الدفاع المدني لمحافظة البلقاء تمرين إخلاء وهمي في مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، برعاية عطوفة محافظ البلقاء فيصل المساعيد، وبحضور مدير إدارة المستشفيات في وزارة الصحة عماد أبو اليقين، وبحضور مديري الأجهزة الأمنية والمؤسسات في المحافظة، ورئيس مجلس اللامركزية، وبحضور أبناء المجتمع المحلي وأبناء المحافظة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.اضافة اعلان


ويهدف التمرين إلى رفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين الجهات المعنية، وتعزيز سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ والكوارث، بما يضمن سلامة المرضى والمراجعين والكادر الطبي.

وكان في استقبال المشاركين مدير مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الدكتور ليث أبو رديني العبادي، الذي أكد أهمية هذه التمارين في تعزيز كفاءة الأداء الميداني وتطوير آليات التعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة.


Image1_220265101531807102686.jpg
Image2_220265101531807102686.jpg
Image3_220265101531807102686.jpg
Image4_220265101531807102686.jpg
Image1_220265101555802497786.jpg
Image2_220265101555802497786.jpg
Image3_220265101555802497786.jpg
Image4_220265101555802497786.jpg
 
 


