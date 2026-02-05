تمرين إخلاء وهمي بمشاركة واسعة في مستشفى الأمير الحسين

ويهدف التمرين إلى رفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين الجهات المعنية، وتعزيز سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ والكوارث، بما يضمن سلامة المرضى والمراجعين والكادر الطبي.
وكان في استقبال المشاركين مدير مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الدكتور ليث أبو رديني العبادي، الذي أكد أهمية هذه التمارين في تعزيز كفاءة الأداء الميداني وتطوير آليات التعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة.
