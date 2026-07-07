الثلاثاء 2026-07-07 03:22 م

تمرين إخلاء وهمي في "تجارة عمان"

تمرين إخلاء وهمي في "تجارة عمان"
تمرين إخلاء وهمي في "تجارة عمان"
 
الثلاثاء، 07-07-2026 02:20 م

الوكيل الإخباري-   نفذت غرفة تجارة عمان، اليوم الثلاثاء، تمرينا ميدانيا شاملا للإخلاء تحت عنوان: "تمرين الإخلاء - الحوادث الطارئة"، بالتعاون مع مديرية دفاع مدني وسط عمان.

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وبحسب بيان للغرفة، أجري التمرين استجابة لمتطلبات خطة الطوارئ والإخلاء الخاصة بالغرفة، والمعتمدة من مديرية دفاع مدني وسط عمان.

 
 


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