تمرين إخلاء وهمي في "تجارة عمان"

الوكيل الإخباري- نفذت غرفة تجارة عمان، اليوم الثلاثاء، تمرينا ميدانيا شاملا للإخلاء تحت عنوان: "تمرين الإخلاء - الحوادث الطارئة"، بالتعاون مع مديرية دفاع مدني وسط عمان.

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