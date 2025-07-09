تمرين إخلاء وهمي في وزارة الأوقاف

وأكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة حرص الوزارة على تعزيز ثقافة السلامة والوقاية بين موظفيها.
وأشار الى أهمية التمرين الذي يفترض وقوع زلزال - لا قدر الله - في ترسيخ مفاهيم السلامة العامة، والتدريب العملي على إجراءات الإخلاء، فضلاً عن التأكد من جاهزية فرق الوزارة، وتطوير خطط مواجهة حالات الطوارئ.
بدوره، أشاد أمين عام الوزارة الدكتور عبدالله العقيل بالجهود الاحترافية والمهارات العالية لكوادر الدفاع المدني.
وفي نهاية التمرين، قدم الخلايلة الدروع التكريمية للدفاع المدني، وإدارة الأزمات، وأمانة عمان، ومحافظة العاصمة، تقديراً لجهودهم.
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