تمرين إخلاء وهمي في وزارة الأوقاف

الوكيل الإخباري- نفذت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الأربعاء، إخلاء وهميا لمبناها، بالتعاون مع مديرية دفاع مدني وسط عمان، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

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وأكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة حرص الوزارة على تعزيز ثقافة السلامة والوقاية بين موظفيها.



وأشار الى أهمية التمرين الذي يفترض وقوع زلزال - لا قدر الله - في ترسيخ مفاهيم السلامة العامة، والتدريب العملي على إجراءات الإخلاء، فضلاً عن التأكد من جاهزية فرق الوزارة، وتطوير خطط مواجهة حالات الطوارئ.



بدوره، أشاد أمين عام الوزارة الدكتور عبدالله العقيل بالجهود الاحترافية والمهارات العالية لكوادر الدفاع المدني.