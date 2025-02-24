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تمرين “اخلاء وهمي” بمركز الأميرة ايمان بنت عبد الله الثاني

مركز الأميرة ايمان بنت عبد الله الثاني
مركز الأميرة ايمان بنت عبد الله الثاني
الإثنين، 24-02-2025 04:35 م

الوكيل الإخباري-    نفذ مركز الاميرة ايمان بنت عبدالله الثاني للأبحاث والعلوم المخبرية تمريناً لمرتباته على الإجراءات الصحيحة المتبعة في حال أخلاء المركز والتعامل مع معدات الإطفاء، بالتعاون مع مديرية دفاع مدني غرب عمان.

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وقال مدير مركز الأميرة ايمان العميد الطبيب نزيه أبو الشيخ أن هذا التدريب يهدف الى رفع كفاءة وجاهزية الكوادر الطبية للتعامل مع الحوادث ومنها حوادث الحريق.


وتخلل التمرين محاضرة توعوية القاها كوادر الدفاع المدني عن إجراءات عملية الاخلاء وأنواع الطفايات والطريقة الصحيحة لاستخدامها.

 
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