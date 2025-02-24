تمرين “اخلاء وهمي” بمركز الأميرة ايمان بنت عبد الله الثاني

وقال مدير مركز الأميرة ايمان العميد الطبيب نزيه أبو الشيخ أن هذا التدريب يهدف الى رفع كفاءة وجاهزية الكوادر الطبية للتعامل مع الحوادث ومنها حوادث الحريق.
وتخلل التمرين محاضرة توعوية القاها كوادر الدفاع المدني عن إجراءات عملية الاخلاء وأنواع الطفايات والطريقة الصحيحة لاستخدامها.
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