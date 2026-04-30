تمكين: 1.25 مليار دينار كلفة اقتصادية لإصابات العمل في الأردن سنويا

12:41 م

الوكيل الإخباري- كشفت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أن الكلفة الاقتصادية لإصابات العمل في الأردن تقدّر بنحو 1.25 مليار دينار سنويا، أي ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.





ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، إن هذه الكلفة تشمل نفقات الرعاية الصحية، وتعويضات الضمان الاجتماعي، وتعطل الإنتاجية، وفقدان أيام العمل.



وأوضحت الأرقام أن خفض معدل الإصابات بنسبة 10% فقط يمكن أن يحقق وفرا يقارب 125 مليون دينار سنويا، ما يعكس أن الاستثمار في السلامة المهنية ليس التزاما أخلاقيا فحسب، بل خيارا اقتصاديا عالي العائد.



وبيّنت الأرقام أن حادث عمل يقع في الأردن كل ساعتين، فيما تقدّر نسبة العاملين في الاقتصاد غير المنظم بنحو 59% من إجمالي القوى العاملة، وهم خارج مظلة الضمان الاجتماعي وأنظمة الرصد الرسمية.





