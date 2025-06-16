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تمكين 49 مستفيدا من الحصول على قطعة أرض سكنية في عمان

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الإثنين، 16-06-2025 05:05 م

الوكيل الإخباري-   مكنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري 49 مستفيدا من الحصول على قطعة أرض سكنية مخدومة ضمن "مشروع اليتيمة" في محافظة العاصمة.

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وقال بيان للمؤسسة، اليوم الاثنين، إنها أجرت قرعة لتوزيع قطع الأراضي المخدومة (الطرق والمياه والكهرباء) ضمن محافظة العاصمة، بحسب شروط ومزايا البرنامج الوطني للإسكان – محور الأراضي، بدفعة مقدمة 5 بالمئة، وتقسيط باقي الثمن للمؤسسة مباشرة لمدة أقصاها 10 سنوات، بفائدة 4 بالمائة أو ما يعادلها على نظام المرابحة الإسلامية.


وتتمثل مواصفات القطع بحسب بيان المؤسسة، بمساحات تتراوح 363 - 568 مترا مربعا، وبثمن يتراوح من 9972 - 15892 دينارا، بدفعة أولى تتراوح من 499 - 795 دينارا، وبقسط شهري من 96 - 153 دينارا، حيث يبلغ سعر المتر المربع 30 دينارا.


وأشارت المؤسسة إلى أن مشروع اليتيمة يقع جنوب محافظة العاصمة عمان والى الجنوب الغربي من قرية النقيرة ضمن لواء الموقر.

 
gnews

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