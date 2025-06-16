تمكين 49 مستفيدا من الحصول على قطعة أرض سكنية في عمان

وقال بيان للمؤسسة، اليوم الاثنين، إنها أجرت قرعة لتوزيع قطع الأراضي المخدومة (الطرق والمياه والكهرباء) ضمن محافظة العاصمة، بحسب شروط ومزايا البرنامج الوطني للإسكان – محور الأراضي، بدفعة مقدمة 5 بالمئة، وتقسيط باقي الثمن للمؤسسة مباشرة لمدة أقصاها 10 سنوات، بفائدة 4 بالمائة أو ما يعادلها على نظام المرابحة الإسلامية.
وتتمثل مواصفات القطع بحسب بيان المؤسسة، بمساحات تتراوح 363 - 568 مترا مربعا، وبثمن يتراوح من 9972 - 15892 دينارا، بدفعة أولى تتراوح من 499 - 795 دينارا، وبقسط شهري من 96 - 153 دينارا، حيث يبلغ سعر المتر المربع 30 دينارا.
وأشارت المؤسسة إلى أن مشروع اليتيمة يقع جنوب محافظة العاصمة عمان والى الجنوب الغربي من قرية النقيرة ضمن لواء الموقر.
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