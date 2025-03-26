تمويلات شخصية وسكنية وشراء سيارات بشروط ميسرة للمتقاعدين العسكريين

الوكيل الإخباري- وقع صندوق الإئتمان العسكري وبنك صفوة الإسلامي اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم يقدم بنك صفوة خلالها مجموعة من المنتجات والخدمات المالية والمصرفية وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية للمتقاعدين العسكريين بشروط ميسرة وعوائد تفضيلية ضمن برنامج رفاق السلاح.

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وتهدف الاتفاقية التي وقعها مدير عام صندوق الإئتمان العسكري يزيد الخالدي، والرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي سامر التميمي، الى تقديم تمويلات شخصية وسكنية، وأخرى لشراء السيارات بشروط ميسرة ومرونة في السداد وبعوائد مخفضة، من خلال مختلف فروع البنك المنتشرة في أنحاء المملكة، وذلك ضمن إطار شامل ومحدد من حيث الإجراءات الفعالة التي تلبي الاحتياجات المالية للمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.