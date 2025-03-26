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تمويلات شخصية وسكنية وشراء سيارات بشروط ميسرة للمتقاعدين العسكريين

نقود
نقود
 
الأربعاء، 26-03-2025 03:01 م

الوكيل الإخباري-   وقع صندوق الإئتمان العسكري وبنك صفوة الإسلامي اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم يقدم بنك صفوة خلالها مجموعة من المنتجات والخدمات المالية والمصرفية وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية للمتقاعدين العسكريين بشروط ميسرة وعوائد تفضيلية ضمن برنامج رفاق السلاح.

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وتهدف الاتفاقية التي وقعها مدير عام صندوق الإئتمان العسكري يزيد الخالدي، والرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي سامر التميمي، الى تقديم تمويلات شخصية وسكنية، وأخرى لشراء السيارات بشروط ميسرة ومرونة في السداد وبعوائد مخفضة، من خلال مختلف فروع البنك المنتشرة في أنحاء المملكة، وذلك ضمن إطار شامل ومحدد من حيث الإجراءات الفعالة التي تلبي الاحتياجات المالية للمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.


وأشاد مدير عام الصندوق بدور بنك صفوة الإسلامي في دعم برنامج رفاق السلاح للسنة الثالثة على التوالي، مؤكداً أن الصندوق مستمر في إبرام شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات تحت مظلة برنامج رفاق السلاح، كما ثمّن الجهود التي يبذلها البنك في تلبية متطلبات المتقاعدين العسكريين من خلال الخدمات المصرفية والتمويلات التي يقدمها لهم وحرصهم على تقديم أسعار تفضيلية لرفاق السلاح.

 
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