تمويلات شركة صندوق المرأة تقفز إلى مليار دينار خلال 30 عاما

الأربعاء، 13-05-2026 06:00 م

الوكيل الإخباري-أعلنت شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر عن وصول إجمالي حجم التمويلات التي منحتها منذ تأسيسها إلى حاجز المليار دينار.

وأكدت الشركة، التي تعمل تحت رقابة وإشراف البنك المركزي الأردني، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن هذا الحجم من التمويلات يعكس دورها في تعزيز الشمول المالي ودعم التنمية المستدامة، وذلك عبر فروعها البالغ عددها 55 فرعًا المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.


وأشارت إلى أنها نجحت، على مدار 30 عامًا، في تحويل الرؤى الطموحة والأفكار إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع، حيث ساهمت تمويلاتها في دعم مئات الآلاف من المستفيدات والمستفيدين، مع التركيز بصورة أساسية على تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.


وأوضحت الشركة أن عدد التمويلات تجاوز مليونًا و700 ألف تمويل، خُصص 94 بالمائة منها للنساء، ما أتاح فرصًا تمكينية متنوعة دعمت المرأة ومكّنتها في مختلف القطاعات والمجالات، وعلى رأسها القطاعات الإنتاجية. ولفتت إلى أن 70 بالمائة من التمويلات ذهبت إلى قروض لمشاريع منزلية وصغيرة، 97 بالمائة منها مملوكة لنساء.


وبينت أن أثر المليار دينار لم يقتصر على الدعم المادي فحسب، بل امتد ليشمل تطوير المهارات الشخصية والإدارية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والفرص التسويقية، إضافة إلى رفع مستوى معيشة الأسر في مختلف محافظات المملكة، ما جعل من الشركة شريكًا استراتيجيًا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

 
 


