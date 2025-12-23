تمويل دولي لمشروعات ريادية في جامعة العلوم والتكنولوجيا

الوكيل الإخباري- حصلت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية على تمويل بحثي أوروبي ضمن مشروع EUSEED" (2025–2028)"، بعد اختيارها رسميا ضمن الدعوة التنافسية التي أطلقها الملتقى الأردني للإبداع الشبابي بالتعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، بدعم من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج( Interreg NEXT MED).

ويهدف المشروع إلى إنشاء وتمويل مراكز جامعية للتوظيف والابتكار في الأردن وعدد من دول المنطقة، منها قبرص ومصر ولبنان وفلسطين، لتعزيز البحث التطبيقي وريادة الأعمال والابتكار ورفع قابلية توظيف الطلبة والخريجين.



وبحسب بيان الجامعة، اليوم الثلاثاء، قال رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، إن استقطاب التمويل الدولي يجسد المكانة المتقدمة التي تحظى بها الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي، ويؤكد قدرتها على المنافسة في البرامج البحثية الأوروبية.



وأشار إلى أن المشروع يشكل إضافة نوعية لجهود الجامعة في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتمكين الطلبة والخريجين من اكتساب مهارات عملية تواكب متطلبات سوق العمل والتحول الرقمي، ويعزز فرص التشبيك والتعاون مع مؤسسات أكاديمية وبحثية دولية.



وستحصل الجامعة بموجب هذا الإنجاز على دعم مالي بقيمة 100 ألف يورو، لتجهيز المركز الجامعي للتوظيف والابتكار، وتنفيذ البرامج التدريبية والبحثية المتقدمة، وبناء قدرات الطلبة والخريجين وتوفير الإرشاد والاحتضان الريادي، إلى جانب تعزيز فرص التشبيك الإقليمي والدولي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والتحول الرقمي.