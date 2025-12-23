الثلاثاء 2025-12-23 02:23 م

تمويل دولي لمشروعات ريادية في جامعة العلوم والتكنولوجيا

جامعة العلوم والتكنولوجيا
جامعة العلوم والتكنولوجيا
الثلاثاء، 23-12-2025 01:22 م

الوكيل الإخباري-   حصلت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية على تمويل بحثي أوروبي ضمن مشروع EUSEED" (2025–2028)"، بعد اختيارها رسميا ضمن الدعوة التنافسية التي أطلقها الملتقى الأردني للإبداع الشبابي بالتعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، بدعم من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج( Interreg NEXT MED).

اضافة اعلان


ويهدف المشروع إلى إنشاء وتمويل مراكز جامعية للتوظيف والابتكار في الأردن وعدد من دول المنطقة، منها قبرص ومصر ولبنان وفلسطين، لتعزيز البحث التطبيقي وريادة الأعمال والابتكار ورفع قابلية توظيف الطلبة والخريجين.


وبحسب بيان الجامعة، اليوم الثلاثاء، قال رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، إن استقطاب التمويل الدولي يجسد المكانة المتقدمة التي تحظى بها الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي، ويؤكد قدرتها على المنافسة في البرامج البحثية الأوروبية.


وأشار إلى أن المشروع يشكل إضافة نوعية لجهود الجامعة في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتمكين الطلبة والخريجين من اكتساب مهارات عملية تواكب متطلبات سوق العمل والتحول الرقمي، ويعزز فرص التشبيك والتعاون مع مؤسسات أكاديمية وبحثية دولية.


وستحصل الجامعة بموجب هذا الإنجاز على دعم مالي بقيمة 100 ألف يورو، لتجهيز المركز الجامعي للتوظيف والابتكار، وتنفيذ البرامج التدريبية والبحثية المتقدمة، وبناء قدرات الطلبة والخريجين وتوفير الإرشاد والاحتضان الريادي، إلى جانب تعزيز فرص التشبيك الإقليمي والدولي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والتحول الرقمي.


ويأتي هذا النجاح تأكيدا للمكانة الريادية للجامعة وقدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وانسجاما مع رؤيتها الاستراتيجية في ربط التعليم العالي بالبحث العلمي والابتكار والتنمية المستدامة من خلال مركز التميز للمشروعات الإبداعية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين

أخبار محلية ديوان المحاسبة: تحقيق وفورات مالية بلغت 22.3 مليون دينار

بنك صفوة الإسلامي الراعي الفضي لحفل العشاء التكريمي الثاني لخريجي صندوق الأمان لمستقبل الأيتام

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي الراعي الفضي لحفل العشاء التكريمي الثاني لخريجي صندوق الأمان لمستقبل الأيتام

أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد، غدا الأربعاء، لغايات نقل محطة مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي. وقالت الشركة في بيان، إن الف

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غدا

لى

فن ومشاهير موجة تعاطف عالمية وحملة تبرعات بعد ظهور نجم نيكلوديون مشرّداً في فيديو مؤلم

وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، بسام التلهوني

أخبار محلية وزير العدل: مكافحة الاتجار بالبشر ضرورة لحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون

هذا ما قاله رئيس الوزراء جعفر حسان بعد فوز النشامى أمام الإمارات

أخبار محلية رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي لديوان المحاسبة

لا

فن ومشاهير أحمد الفيشاوي يعتدي على مصور في عزاء والدته - فيديو

فا

منوعات فيديو صادم.. تلميذ يفتح النار على مدير مدرسته ويثير رعباً في تركيا



 






الأكثر مشاهدة