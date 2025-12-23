تمويل دولي لمشروعات ريادية في جامعة العلوم والتكنولوجيا

ويهدف المشروع إلى إنشاء وتمويل مراكز جامعية للتوظيف والابتكار في الأردن وعدد من دول المنطقة، منها قبرص ومصر ولبنان وفلسطين، لتعزيز البحث التطبيقي وريادة الأعمال والابتكار ورفع قابلية توظيف الطلبة والخريجين.
وبحسب بيان الجامعة، اليوم الثلاثاء، قال رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، إن استقطاب التمويل الدولي يجسد المكانة المتقدمة التي تحظى بها الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي، ويؤكد قدرتها على المنافسة في البرامج البحثية الأوروبية.
وأشار إلى أن المشروع يشكل إضافة نوعية لجهود الجامعة في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتمكين الطلبة والخريجين من اكتساب مهارات عملية تواكب متطلبات سوق العمل والتحول الرقمي، ويعزز فرص التشبيك والتعاون مع مؤسسات أكاديمية وبحثية دولية.
وستحصل الجامعة بموجب هذا الإنجاز على دعم مالي بقيمة 100 ألف يورو، لتجهيز المركز الجامعي للتوظيف والابتكار، وتنفيذ البرامج التدريبية والبحثية المتقدمة، وبناء قدرات الطلبة والخريجين وتوفير الإرشاد والاحتضان الريادي، إلى جانب تعزيز فرص التشبيك الإقليمي والدولي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والتحول الرقمي.
ويأتي هذا النجاح تأكيدا للمكانة الريادية للجامعة وقدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وانسجاما مع رؤيتها الاستراتيجية في ربط التعليم العالي بالبحث العلمي والابتكار والتنمية المستدامة من خلال مركز التميز للمشروعات الإبداعية.
-
أخبار متعلقة
-
ديوان المحاسبة: تحقيق وفورات مالية بلغت 22.3 مليون دينار
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غدا
-
وزير العدل: مكافحة الاتجار بالبشر ضرورة لحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون
-
رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي لديوان المحاسبة
-
"الصورة الأخيرة".. زهراب يودّع الكاميرا بفيلم يوثق رحلته مع الملوك
-
وزير الاقتصاد الرقمي: 4 مراكز حكومية شاملة قيد الإنشاء
-
وزير الخارجية يجري مباحثات مع نائب الرئيس الفلسطيني
-
وزير الاقتصاد الرقمي: أي خدمة جديدة ستكون رقمية منذ إطلاقها