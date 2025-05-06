تنسيق أمني متقدم بين الأردن والدول العربية لمكافحة الجريمة

وأكد اللواء المعايطة، خلال اللقاء، على أهمية التعاون بين أجهزة الأمن العربية في تطوير آليات إنفاذ القانون، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تبادل التجارب والخبرات، ومواكبة أفضل الممارسات الأمنية الحديثة.
وشدد على حرص مديرية الأمن العام على تعزيز سبل التعاون بين الدول العربية، بما يخدم شعوبها، ويرفع من قدرات أجهزتها الأمنية، ويعزز إمكانياتها في مكافحة الجريمة.
من جانبه، أشاد الدكتور كومان بالمستوى الذي وصل إليه جهاز الأمن العام الأردني، باعتباره أنموذجًا متطورًا قادرًا على تقديم الخدمات الأمنية والشرطية بكفاءة واحتراف.
وأعرب عن شكره لمديرية الأمن العام ومنتسبيها، وتقديره لدورهم الداعم لإدامة جسور التواصل والتعاون، وتنسيق الاستراتيجيات الأمنية العربية، والعمل العربي المشترك الهادف لتعزيز أمن الدول العربية الشقيقة.
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