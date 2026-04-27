الإثنين 2026-04-27 05:20 م

تنسيق فني أردني سعودي لتعزيز الربط السككي وتكامل مشاريع النقل

الوكيل الإخباري-   عقد أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، اجتماعا تنسيقيا مع نظيره السعودي وكيل وزارة النقل السعودية للنقل السككي بدر عبدالله الحجيلان، عبر الاتصال المرئي بمشاركة وفدين فنيين من الجانبين، لبحث سبل تعزيز التعاون في مشاريع السكك الحديدية وتطوير الربط الإقليمي بين البلدين.

وأكد أبو دية، بحسب بيان، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الجانبين على دفع مسارات التكامل في قطاع النقل، مشيرا إلى أهمية مشاريع الربط السككي في دعم حركة التجارة وتسهيل انسياب البضائع بين البلدين والمنطقة.


واستعرض الجانب السعودي أبرز مشاريعه، بما في ذلك "قطار الشرق" و"قطار الشمال" الواصل إلى الحدود الأردنية، إضافة إلى جاهزية منطقة القريات للربط السككي، فيما عرض الجانب الأردني ملامح مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية وأولويات تنفيذه.

 
 


أخبار محلية تنسيق فني أردني سعودي لتعزيز الربط السككي وتكامل مشاريع النقل

