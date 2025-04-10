تنسيق مؤسسي شامل لتحديث إنارة طريق العدسية - البحر الميت بوحدات ذكية موفّرة للطاقة

وخلال جولة ميدانية لتفقد سير الأعمال، اطّلع وزير الأشغال العامة والإسكان على مراحل تنفيذ المشروع، ومواصفات وحدات الإنارة الجديدة وأثرها المباشر على رفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق كفاءة أعلى في مستوى الإنارة وترشيد استهلاك الطاقة.
ومن جانبها، أوضحت المهندسة ريم حمدان أن الأعمال تم تقسيمها وفق نطاقات التوزيع الجغرافي، بحيث تتولى شركة الكهرباء الأردنية صيانة الجزء الممتد من جسر مرج الحمام إلى محطة توزين العدسية، فيما تتولى شركة توزيع الكهرباء أعمال الصيانة من محطة التوزين حتى مثلث الموجب، وبإشراف تنظيمي مباشر من الهيئة. وأضافت أن وزارة الأشغال وفّرت 300 وحدة إنارة LED عالية الجودة.
وتتميز وحدات الإنارة الجديدة بأنها موفّرة للطاقة، صديقة للبيئة، تدعم تقنيات المراقبة والتحكم الذكي، وتوفر إضاءة مريحة وآمنة تقلل من إجهاد العين، ما يعزز سلامة مستخدمي الطريق ويحد من وقوع الحوادث، ويواكب التوجهات الوطنية نحو الاستدامة والطاقة الذكية، وتحسين جودة البنية التحتية لخدمات الإنارة في المملكة.
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