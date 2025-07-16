الأربعاء 2025-07-16 11:14 م
 

"تنشيط السياحة" تبحث سبل تطوير خدمات المسافرين عبر المنافذ الحدودية البرية

ل
جانب من الاجتماع
 
الأربعاء، 16-07-2025 09:45 م

الوكيل الإخباري- بحثت هيئة تنشيط السياحة، خلال اجتماع تنسيقي في مقرها، مع ممثلين عن وزارات الداخلية، والأشغال العامة والإسكان، والسياحة والآثار، إضافة إلى إدارة الإقامة والحدود والشرطة السياحية، سبل تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ الحدودية البرية.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأربعاء، أكد نائب مدير عام الهيئة وائل الروسان، أهمية العمل التشاركي بين الجهات المعنية للارتقاء بجودة الخدمات، وسبل تطوير البنية التحتية في المعابر الحدودية البرية.


وأشار إلى أن الاجتماع يندرج ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى إعداد خطة تنفيذية شاملة تسهم في تعزيز تنافسية المنتج السياحي الأردني وتحسين تجربة الزوار.


ويأتي هذا الاجتماع في ضوء زيارات ميدانية نفذتها الهيئة أخيرًا بالتعاون مع الشركاء لتقييم واقع الخدمات في عدد من المعابر، تمهيدًا لوضع خطة تطوير تلبي تطلعات المسافرين وتنسجم مع المعايير السياحية الحديثة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية بديل جديد للسجن في الأردن .. المراقبة الإلكترونية تدخل حيّز التنفيذ

المسجد الأقصى المبارك

فلسطين الكسواني: الوصاية الهاشمية درعٌ يحمي الأقصى من الأطماع الإسرائيلية

سد النهضة

عربي ودولي سد النهضة يقترب من الامتلاء الكامل .. و"السد العالي" في حالة جاهزية

دروز يعبرون المنطقة العازلة بين سوريا ومرتفعات الجولان

عربي ودولي الخارجية الأميركية: اتفاق الأطراف في سوريا على خطوات محددة لإنهاء الاشتباكات

ل

أخبار محلية رئيس قطر للسياحة يشيد بمتحف الأردن وبمستواه المتقدم وتنوع معروضاته

تعبيرية

أخبار محلية تعليمات مشددة لمعادلة الشهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة

ب

أخبار محلية مجلس نقابة الصحفيين يلتقي عددًا من أعضاء الهيئة العامة في البترا

الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يوضح مفهوم "الحوادث المنفردة" وأسبابها وسبل الوقاية منها



 
 





الأكثر مشاهدة