"تنشيط السياحة" تبحث سبل تطوير خدمات المسافرين عبر المنافذ الحدودية البرية

الوكيل الإخباري- بحثت هيئة تنشيط السياحة، خلال اجتماع تنسيقي في مقرها، مع ممثلين عن وزارات الداخلية، والأشغال العامة والإسكان، والسياحة والآثار، إضافة إلى إدارة الإقامة والحدود والشرطة السياحية، سبل تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ الحدودية البرية.

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وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأربعاء، أكد نائب مدير عام الهيئة وائل الروسان، أهمية العمل التشاركي بين الجهات المعنية للارتقاء بجودة الخدمات، وسبل تطوير البنية التحتية في المعابر الحدودية البرية.



وأشار إلى أن الاجتماع يندرج ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى إعداد خطة تنفيذية شاملة تسهم في تعزيز تنافسية المنتج السياحي الأردني وتحسين تجربة الزوار.