"تنشيط السياحة" تبحث سبل تطوير خدمات المسافرين عبر المنافذ الحدودية البرية

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأربعاء، أكد نائب مدير عام الهيئة وائل الروسان، أهمية العمل التشاركي بين الجهات المعنية للارتقاء بجودة الخدمات، وسبل تطوير البنية التحتية في المعابر الحدودية البرية.
وأشار إلى أن الاجتماع يندرج ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى إعداد خطة تنفيذية شاملة تسهم في تعزيز تنافسية المنتج السياحي الأردني وتحسين تجربة الزوار.
ويأتي هذا الاجتماع في ضوء زيارات ميدانية نفذتها الهيئة أخيرًا بالتعاون مع الشركاء لتقييم واقع الخدمات في عدد من المعابر، تمهيدًا لوضع خطة تطوير تلبي تطلعات المسافرين وتنسجم مع المعايير السياحية الحديثة.
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