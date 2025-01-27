تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في معرض فيتور 2025

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الوكيل الإخباري- اختتمت هيئة تنشيط السياحة مشاركتها في معرض فيتور 2025 الذي أقيم في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 22 إلى 26 كانون الثاني الحالي، حيث شهد الجناح الأردني مشاركة 20 مكتبًا سياحيًا وفندقًا محليًا، بالإضافة إلى طيران الملكية الأردنية وسلطة إقليم البتراء. اضافة اعلان





وبحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين، تضمن برنامجها على هامش المعرض عدة فعاليات، كان أبرزها عقد مؤتمر صحفي في الجناح الأردني بحضور أكثر من 35 صحفيًا من وسائل الإعلام الإسبانية، وعقد 62 اجتماعًا مع كبار ممثلي المكاتب السياحية الإسبانية وشركات الطيران ووسائل الإعلام الإسبانية.



وقالت الهيئة إن المشاركين في المؤتمر بينوا أهمية تعزيز السياحة بين الأردن وإسبانيا وسلطوا الضوء على الإنجازات السياحية والثقافية التي يحتضنها الأردن.



وفي إطار تعزيز العلاقات بين الأردن وإسبانيا، شهد المعرض توقيع اتفاقية توأمة بين مسار "إيجيريا" في الأردن وطريق "كامينو دي سانتياغو" في إسبانيا لتعزيز السياحة الدينية المسيحية والثقافية بين البلدين، حيث وقع وفد الهيئة في جناح غاليسيا مذكرة التفاهم. ووصف وزير السياحة في غاليسيا هذا التعاون بالإنجاز الكبير للمنطقتين.



وأكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات أن هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو جعل الأردن وجهة رئيسية للمسافرين الإسبان الباحثين عن تجارب دينية.



وأوضح أن الأردن أطلق مبادرة "الأردن: فجر المسيحية" التي تتزامن مع يوبيل الفاتيكان وتربط مع مسار "إيجيريا"، مؤكدًا أن هذه المبادرة تتيح للزوار الإسبان فرصة استكشاف المواقع المسيحية والتاريخية الهامة في الأردن.



وأشار عربيات إلى أهمية السوق الإسبانية التي تعتبر من أبرز الأسواق المغذية للسياحة الأردنية، حيث يتزايد عدد السياح الإسبان الذين يزورون الأردن للاستمتاع بتجارب سياحية فريدة ومتنوعة تشمل الثقافة والطبيعة والمأكولات المحلية.



وشدد على أهمية دعم المجتمعات الريفية الأردنية من خلال السياحة المستدامة والطعام المحلي.

من جهته، أكد رئيس سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي الدكتور فارس بريزات الدور المحوري للبترا في تاريخ العالم، مع الإشارة إلى المزيج الفريد من التراث النبطي، الهيليني، الإسلامي والمسيحي الذي تميزت به المدينة الوردية.



كما تم تسليط الضوء خلال المعرض على العلاقات السياحية القوية بين الأردن وإسبانيا، وتأكيد التزام المملكة بتطوير وتعزيز هذه الروابط عبر استراتيجيات السياحة المستدامة، بالإضافة إلى دعم المجتمعات الريفية الأردنية.



كما تميزت مشاركة الهيئة في المعرض بتنظيم تجارب التذوق للطعام الأردني في جناحها، حيث شهدت هذه الفعاليات إقبالًا كبيرًا من الزوار، ما يعكس الاهتمام المتزايد بالمأكولات الأردنية.



وقالت الهيئة إن معرض فيتور يعتبر من أبرز المعارض السياحية في العالم ويشكل منصة مهمة للترويج للوجهات السياحية والتعرف على أحدث الاتجاهات في صناعة السفر. كما تعد المشاركة الأردنية في هذا المعرض خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية عالمية، لا سيما في الأسواق الأوروبية مثل السوق الإسبانية.



