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"تنشيط السياحة" تختتم مشاركتها في معرض قطر الدولي للسياحة والسفر

قطر
قطر
الأحد، 01-12-2024 05:19 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت هيئة تنشيط السياحة مشاركتها في فعاليات معرض قطر الدولي للسياحة والسفر 2024 (QTM)، الذي أقيم في الدوحة، بمشاركة واسعة من ممثلي مكاتب السياحة والسفر القطرية والخليجية.

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وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأحد، أكد مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق عربيات، أن مشاركة الأردن في هذا المعرض تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي.


وبين عربيات أن الهيئة ملتزمة بتقديم تجربة سياحية استثنائية للزوار، وبناء علاقات قوية مع وكالات السفر في قطر والخليج، خاصة أن الأردن يمتلك الكثير ليقدمه، ويطمح إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال هذه المشاركة.

 
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