"تنشيط السياحة" تختتم مشاركتها في معرض قطر الدولي للسياحة والسفر

الوكيل الإخباري- اختتمت هيئة تنشيط السياحة مشاركتها في فعاليات معرض قطر الدولي للسياحة والسفر 2024 (QTM)، الذي أقيم في الدوحة، بمشاركة واسعة من ممثلي مكاتب السياحة والسفر القطرية والخليجية.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأحد، أكد مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق عربيات، أن مشاركة الأردن في هذا المعرض تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي.